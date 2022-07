McLaren ondervindt nog altijd hinder van problemen in Bahrein

McLaren begon met hoge verwachtingen aan het Formule 1-seizoen 2022, maar liep al direct achter de feiten aan. Het Britse team kampte tijdens de wintertest in Bahrein met fikse remproblemen, waarna het ook bij de seizoensopener niet goed uit de verf kwam. De renstal moest het ontwikkelingsprogramma bijstellen om de initiële problemen te verhelpen. Inmiddels lijkt McLaren de zaken aardig voor elkaar te hebben en is het met Alpine verwikkeld in de strijd om de vierde plaats bij de constructeurs.

Toch loopt het nog altijd niet geheel volgens plan. De formatie wilde elke race met kleine updates komen in plaats van enkele malen met een groot pakket. Dat is nog altijd het gevolg van de moeizame start van het jaar, legt technisch directeur James Key uit: “Om heel eerlijk te zijn, moet je een plan maken als je zo’n tegenvaller als Bahrein meemaakt. Ik benadruk dit enorm vaak bij elk team waarvoor ik werk: begin met een goede race en je creëert vrijheid. Begin slecht en je denkt: ‘Jeetje, is dat waar we staan?’. En dat was bij ons het geval. Gelukkig viel het mee. Wel moesten we bepalen bij welke races we grote stappen wilden maken. We voelen nu nog steeds de naweeën van de eerste race. Zo’n ontwikkelingsplan met enkele grote updates zorgt tegelijkertijd voor structuur en duidelijke deadlines, wat fijn is voor het team. Ik kom veel liever regelmatig met kleine updates, maar daar zijn we op dit moment niet toe in staat.”

De strijd in de middenmoot fluctueert dit seizoen enorm. Wie de ene race als ‘best of the rest’ eindigt, kan een race later weer verder naar achteren spartelen. Volgens Key komt dat doordat niet alle teams op dezelfde momenten hun updates introduceren. Daarom hecht hij ook niet al te veel waarde aan de vijfde startpositie van Lando Norris in Frankrijk: “In deze sport hebben we een zeer kort geheugen. We waren in Monaco sneller dan Mercedes. En twee maanden later staan we er weer bij. Maar in de tussentijd hebben we een aantal heel slechte races gekend. Teams brengen op verschillende momenten hun upgrades. Alpine op Silverstone, bijvoorbeeld. Wij reden een aantal races met een oudere specificatie auto en hebben nu weer wat nieuws. Het wisselt behoorlijk.”