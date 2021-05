McLaren-bolide van Hamilton onder de hamer

Het gebeurt niet vaak dat een Formule 1-wagen van een wereldkampioen onder de hamer komt en het is zelfs voor het eerst dat een wagen waarin Lewis Hamilton heeft gereden in het openbaar wordt geveild. Die veiling zal plaatsvinden op Silverstone in het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De MP4-25A zal tijdens de veiling live een demonstratie op het circuit verzorgen, zo maakte het veilinghuis bekend. Wie de auto op het Engelse circuit de sporen zal geven, is nog niet bekend.

Ook is niet duidelijk van wie de auto op het moment is. RM Sotheby’s laat weten dat de huidige eigenaar een particuliere verzamelaar is, en dat de wagen dus niet rechtstreeks afkomstig is van Hamilton of McLaren zelf. Dat team zal wel zorg dragen voor het rijklaar houden van de wagen en dat is al opmerkelijk genoeg. Dit soort auto’s wordt ook wel eens zonder krachtbron aangeboden, maar de McLaren heeft nog z’n originele V8-motor in het achteronder liggen en is volledig werkend. Alleen de originele Bridgestone banden zijn vervangen door rubber van Avon.

De te veilen MP4-25A (chassis #1) werd in 2010 negen keer ingezet: vier keer zat Hamilton achter het stuur, vijf keer was Jenson Button de bestuurder. De beste prestatie leverde de bolide tijdens de Grand Prix van Turkije van dat jaar. Die race werd ontsierd door de befaamde botsing tussen Red Bull-coureurs Mark Webber en Sebastian Vettel, waarna Hamilton de overwinning voor het oprapen had. De auto behaalde in totaal drie podiumplaatsen en een snelste ronde.

De geschatte opbrengst ligt rond de vijf tot zeven miljoen dollar en daarmee zou het weleens een van de duurste F1-auto’s kunnen worden, vergelijkbaar met de waarde van auto’s van Michael Schumacher en Ayrton Senna. Ter vergelijking, een Ferrari F2002 van Schumacher werd in 2019 voor 6,65 miljoen dollar verkocht.