McLaren houdt rekening met comeback van Ferrari

McLaren klom afgelopen weekend op tot de derde plaats bij de constructeurs, nadat Lando Norris op de zevende plaats eindigde tijdens de Belgische GP. McLaren haalde Racing Point zodoende in, terwijl Ferrari meer terrein verloor en nu op de vijfde plaats staat. De Scuderia scoorde op Spa geen punten en beleeft een moeilijk seizoen. Aangezien Ferrari in Monza dezelfde problemen tegemoet lijkt te gaan, is het voor McLaren een kans om een grotere voorsprong op te bouwen.

McLaren F1-chef Seidl verwacht dat de strijd om de derde plaats spannend wordt tussen Racing Point en Renault, maar durft ook Ferrari nog niet af te schrijven. “Ik verwacht dat het weer spannend gaat worden met de Racing Points en Renaults”, sprak Seidl zijn verwachtingen voor Monza uit. “We doen alles om zo goed mogelijk te zijn en het maximale te scoren, ook na het lezen van de berichten van Ferrari lijkt het erop dat ze hier problemen kunnen hebben. Hopelijk is het voor ons een kans om meer punten te scoren dan we in Spa hebben gedaan. Het is een goede kans om weer wat punten goed te maken ten opzichte van de concurrenten die op andere circuits weer sterker zijn. Het is ook belangrijk dat we – en dat doen we zeker niet – Ferrari niet onderschatten. Ze kunnen vanwege hun ervaring, hun kracht en infrastructuur altijd terugslaan. Het is een kwestie van tijd voordat ze er terug zullen staan. Daarom is het extra pijnlijk dat we op Spa niet meer punten gepakt hebben.”

Die kans op meer punten ging aan McLaren voorbij dankzij de motorproblemen die Carlos Sainz aan de kant hielden tijdens de race in de Ardennen.

Met medewerking van Luke Smith