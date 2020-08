McLaren onzeker of Sainz nieuwe krachtbron nodig heeft

Sainz maakte zondag onderweg naar de grid melding van een probleem met zijn power unit en stond vervolgens aan de kant tijdens de race. Het probleem met de krachtbron zorgde voor een defecte uitlaat. Motorleverancier Renault heeft naar aanleiding van de problemen een onderzoek ingesteld naar de toedracht. McLaren-teambaas Andreas Seidl weet nog niet of Sainz komend weekend in Italië zijn motor van afgelopen weekend weer kan gebruiken.

“We wachten op de analyse van Renault met betrekking tot het specifieke probleem”, aldus Seidl. “We zagen een intern probleem in de power unit en de consequentie daarvan was dat er schade ontstond aan de achterkant van de wagen en de uitlaat. Het is natuurlijk teleurstellend voor Carlos, voor ons, dat we niet aan de race zijn kunnen beginnen. Maar het is wat het is, we wachten op analyse. Dan weten we ook pas of de motor weer gebruikt kan worden of dat het om een terminaal probleem gaat.”

Ondanks dat het team alleen Lando Norris in de race had, schoof McLaren in het constructeurskampioenschap wel een plekje op naar de derde plaats. De jonge Brit eindigde als zevende. Seidl was echter teleurgesteld dat McLaren niet optimaal gebruik had kunnen maken van een slecht weekend bij Racing Point en Ferrari. “Het was in zekere zin een gemiste kans, we hadden met twee wagens een mooi aantal punten kunnen scoren. Belangrijke punten, dus dat is teleurstellend. We hadden een aardig tempo en we konden punten van Racing Point en Ferrari pakken. We staan nu weer derde bij de constructeurs en ik denk dat we een goede auto hebben om met de teams om ons heen te vechten. Het hangt ook af van het circuit en de lay-out, maar ik ben blij dat we ons in deze strijd kunnen mengen met een wagen en twee strijdlustige coureurs.”

Het was voor de vierde keer in zes jaar dat Sainz de finish in Spa niet wist te halen, de Spanjaard kent tot op heden een behoorlijk miserabel seizoen. “Het is voor Carlos moeilijk om zoiets te accepteren”, aldus Seidl. “Het was een grote teleurstelling voor hem, maar dat is voor ons als team niet anders. Het hoort helaas bij de racerij en we moeten bij de feiten blijven en analyseren wat er uiteindelijk mis is gegaan. Daar moeten we van leren en zorgen dat het niet weer kan gebeuren. Het goede is dat we binnen een week weer mogen racen, hopelijk maken we het dan goed.”

Met medewerking van Luke Smith