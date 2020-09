McLaren wil geen vroege rijderswissel vanwege ‘onrust’ bij rivalen

McLaren heeft een bewogen rijderscarrousel achter de rug. Nog voor de start van het door het coronavirus uitgestelde seizoen trapte Ferrari het geheel af door het vertrek van Sebastian Vettel aan te kondigen, om vervolgens Carlos Sainz weg te kapen bij McLaren. De Britse renstal antwoordde daarop door Daniel Ricciardo bij Renault weg te lokken. De contracten voor 2021 zijn dus rond en dat leidde tot suggesties dat de teams vroegtijdig hun coureurs zouden kunnen uitwisselen, zodat zij alvast kunnen wennen aan hun nieuwe werkomgeving.

Mochten de andere teams dat willen, dan steekt McLaren daar een stokje voor. Brown vermoedt namelijk dat de goede verstandhouding met Sainz in contrast staat met de interne problemen die bij enkele rivalen zouden spelen. “Wij zijn blij met onze rijders voor dit jaar. En we zijn blij met de line-up die de andere teams hebben”, zegt Brown. “Ik denk dat wij twee coureurs hebben die het uitstekend doen, maar een aantal andere teams kampt met wat ontwrichting in hun garage. Dus ik denk dat ik verder wil met de harmonieuze relatie die we nu hebben. Als we zouden overwegen om dat te veranderen, dan zou dat misschien ook in het voordeel zijn van andere teams die ietwat gedestabiliseerd zijn in de garage.”

Kansen in 2022, maar dat geldt niet alleen voor McLaren

Na een aantal magere jaren zette McLaren vorig seizoen een opmars in onder de nieuwe teambaas Andreas Seidl, en die lijn wordt in 2020 vastgehouden. Momenteel bezet de renstal de derde plaats bij de constructeurs en er is een goede kans dat men die klassering kan vasthouden. Toch is de focus bij McLaren vooral gericht op de toekomst, omdat men vermoedt dat er vanaf 2022 nog meer mogelijk is. Brown waarschuwt wel dat er meer teams zijn die deze kansen zien. “Uiteindelijk is het ons doel om degene te pakken die eerste staat: en dat is al een tijd lang Mercedes. Het is zeker bemoedigend dat we nu tegen Ferrari racen, want vorig jaar en de periode daarvoor was dat niet zo”, aldus Brown.

“Het is nog bemoedigender dat we het gat dichten, en ik denk dat 2022, met de reset voor iedereen, ons een geweldige kans biedt. Dat gezegd hebbende wordt Renault steeds sterker, en Racing Point is snel en heeft net een viervoudig wereldkampioen gehaald. Dus hoewel we de drie teams voor ons willen bijhalen, of op dit moment twee teams, denk ik dat we veel aandacht moeten besteden aan, en zullen moeten onderkennen, dat teams vier, vijf, zes en zelfs zeven allemaal serieuze tegenstanders gaan worden zodra het budgetplafond ingaat. Iedereen begint met een schone lei, wat betekent dat we een geweldig tijdperk tegemoetgaan in de F1.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble