McLaren rijdt met Future Mode-livery in Singapore en Japan

De MCL36 van Daniel Ricciardo en Lando Norris wordt naast de oranje kleuren voorzien van neonroze elementen en op cyberpunk geïnspireerde motorillustraties. Dit om de terugkeer van de Formule 1 naar Azië voor het eerst sinds 2019 in te luiden. De nieuwe kleurstelling maakt deel uit van een gezamenlijke campagne van McLaren en cryptobedrijf OKX onder de naam 'Future Mode'. Ook de racepakken van beide coureurs worden aangepakt voor de weekenden in Singapore en Japan.

Volgens McLaren CEO Zak Brown is de terugkeer van F1 naar Azië een mooie gelegenheid om extra moeite te doen voor de markt aldaar. "We zijn verheugd om onze samenwerking met OKX te vieren met deze opvallende en levendige livery voor de wedstrijden in Azië", aldus de Amerikaanse zakenman. "Beide partijen zijn verenigd in vooruitstrevendheid en het voortdurend streven om grenzen te verleggen. De Future Mode-campagne is een kans om deze waarden te laten zien op wereldtoneel. Het is prachtig dat we terugkeren naar Singapore en Japan. Deze circuits vormen een passend decor voor ons om onze samenwerking te vieren."

Speciale kleurstelling McLaren MCL36 Singapore GP 1 / 5 Foto door: McLaren Speciale kleurstelling McLaren MCL36 Singapore GP 2 / 5 Foto door: McLaren Speciale kleurstelling McLaren MCL36 Singapore GP 3 / 5 Foto door: McLaren Speciale kleurstelling McLaren MCL36 Singapore GP 4 / 5 Foto door: McLaren Speciale kleurstelling McLaren MCL36 Singapore GP 5 / 5 Foto door: McLaren

Haider Rafique, Chief Marketing Officer van OKX, is ook in zijn nopjes met de campagne. "Het was erg leuk om samen met McLaren de livery te ontwerpen. Deze livery kondigt de komst van gedurfde nieuwe technologieën aan. Dat is waar OKX voor staat. Met het cyberpunkontwerp vieren we de invloed van Web3. Deze samenwerking kunnen we tot leven laten komen op het circuit. Dit toekomstgerichte ontwerp, dat debuteert in Singapore, weerspiegelt het 24/7 karakter van OKX en de cryptomarkten die nooit slapen."

Ter gelegenheid van de unieke kleurstelling komt McLaren met een speciaal t-shirt in beperkte oplage. De nieuwe livery wordt volgende maand ook beschikbaar gesteld in de racegame F1 2022.