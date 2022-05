Bijna alle Formule 1-coureurs stapten zondagmiddag lokale tijd na 57 rondjes racen bezweet en kapot uit de auto. De hoge luchtvochtigheid in Florida zorgde voor Singaporese taferelen. Het was dus zaak om ook tijdens de Grand Prix goed te blijven drinken, maar Daniel Ricciardo onthult dat hij en het team juist vanwege gewichtsbesparing hadden besloten met minder vocht van start te gaan.

Na afloop van de race klom ook de McLaren-coureur afgepeigerd uit de wagen. De Australiër had net een pittige middag achter de rug, waarbij het tempo ontbrak. Tijdens de enige safety car van de dag, die veroorzaakt werd door een crash van teamgenoot Lando Norris, switchte hij nog naar softs. Echter bracht hem dat ook niets. Ricciardo kwam als elfde over de meet, maar zakte vanwege een straf terug naar P13. Bij een gevecht met Kevin Magnussen was hij naast de baan gekomen en bestraft.

"Ja, ook hier speelde de hitte een grote rol", antwoordt Ricciardo op de vraag van Motorsport.com of de race in Miami vergelijkbaar is met Sepang en Singapore. "Daarnaast was het ook zwaar omdat bijna iedereen voor dat laatste beetje gewichtsbesparing vecht. We hadden dus niet de luxe om drie liter water mee te nemen. Ik had maar een beetje. Het is sowieso nooit genoeg. Hierdoor raakte ik uitgedroogd. Deze hitte was intens, dit zijn de meest pittige omstandigheden. Iedereen heeft ondanks dat hard gewerkt: coureurs, monteurs... iedereen voelde de hitte."

Ricciardo dacht bij het passeren van de finish een punt gepakt te hebben, maar uiteindelijk bleek het de elfde stek te zijn. "Toen ik over de finish kwam dacht ik tiende te zijn", gaat hij verder. "Het was lastig inschatten. Voor mij vonden diverse gevechten plaats en schoten er ook mensen af. Ik rekende wat in mijn hoofd en dacht dat het genoeg was. We waren uiteindelijk niet snel genoeg. We hingen er maar wat aan. Ik denk dat we nog tekort komen qua snelheid, we hebben iets te veel last van drag." Pas later zag de McLaren-coureur bestraft te zijn. "Ik zag in de klassering dat ik dertiende stond, dat levert helemaal geen punten op natuurlijk."

De volgende Grand Prix vindt plaats in Barcelona en Ricciardo hoopt dat hij daar beter voor de dag komt. "Het is lastig te voorspellen, maar ik hoop echt dat het een beter weekend wordt. In Miami liepen we achter de feiten aan. Het voelde een beetje zoals Zandvoort vorig jaar. Dit circuit heeft vrijwel dezelfde karakteristieken met lange bochten. Daar vocht ik vorig jaar ook voor het laatste puntje. We hebben nooit indruk kunnen maken. Barcelona paste vorig jaar beter bij me, hopelijk betekent dat iets."