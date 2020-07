McLaren: Coronaprotocol moet herhaling Australië voorkomen

McLaren trok zich na een coronabesmetting binnen de gelederen terug voor de Australische Grand Prix. Het bracht de bal aan het rollen want ook diverse andere teams wilden niet meer racen. Uiteindelijk werd een groot aantal races afgelast en geannuleerd, maar het Formule 1-seizoen gaat dit weekend weer van start in Oostenrijk. Voor de herstart van de racerij hebben de hoge heren van de sport gewerkt aan een uitgebreid protocol om de races veilig te laten verlopen. Teams werken afgezonderd van elkaar en dragen allemaal persoonlijke bescherming. In gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, sprak Seidl het vertrouwen uit dat het strenge protocol gaat helpen om het scenario van Melbourne te voorkomen.

“Ik ben blij met het plan dat ontwikkeld is onder leiding van de FIA. Het geeft ons duidelijk inzicht in de procedures die we tijdens het raceweekend in Oostenrijk uit moeten voeren”, zei de teambaas. “Het verschil met Australië is dat we nu een duidelijk concept hebben van de werking van de isolatie tussen de teams. We komen in verschillende groepen aan in Oostenrijk, we bouwen ook binnen het team nog aan verschillende groepen. Het beleid is heel duidelijk. Als iemand symptomen vertoont testen we diegene onmiddellijk in de paddock, we doen hetzelfde met de mensen uit zijn of haar contactgroep. We krijgen de testresultaten binnen enkele uren en kunnen dan een snelle beslissing nemen over de volgende stappen. Als iemand positief is, moet hij geïsoleerd worden van het team en kan die persoon er niet meer bij zijn. Maar iedereen die negatief test en geen last heeft, kan gewoon doorgaan.”

Extra personeel staat stand-by

De Britse formatie heeft op de thuisbasis in Woking nog personeel achter de hand dat ingevlogen kan worden als er een persoon uit het raceteam positief test. Alle leden van het team zijn de afgelopen weken regelmatig getest, er zijn geen besmettingen vastgesteld. Volgens Seidl behoort het ook nog altijd tot de mogelijkheden dat en coureur vervangen moet worden als een van hen wel besmet is met het virus. “We moeten eerlijk zijn en erkennen dat het risico bestaat. Het is een virus en dat verspreidt zich, zoals we gezien hebben, heel erg snel”, vervolgde hij. “Met alle maatregelen die we nu genomen hebben, met alle tests van het personeel en wat er de komende weken nog gebeuren gaat, denk ik dat we goed voorbereid in Oostenrijk aankomen. We weten dat het kan gebeuren, het is belangrijk om het protocol zo goed mogelijk te volgen.”

Met medewerking van Luke Smith