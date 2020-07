Mclaren F1 bereid nieuw Concorde Agreement te ondertekenen

Formula One Management, de FIA en de teams werken al jaren aan een nieuwe en overkoepelende overeenkomst voor de periode van 2021 tot 2026, maar die gesprekken werden dit jaar ruw ingehaald door de realiteit van de coronapandemie. Inmiddels zijn er in theorie nieuwe afspraken gemaakt, maar er staat nog steeds geen handtekening onder een officieel document.

McLaren was één van de teams die zwaar werd getroffen door de coronacrisis en daarom twijfelde aan de eerder gedane toezeggingen voor het Concorde Agreement. Maar de formatie van Lando Norris en Carlos Sainz heeft zich nu dan toch uitgesproken: Mclaren schaart zich achter een nieuwe overeenkomst en blijft daarmee in de komende jaren actief in de Formule 1. “Het nieuwe Concorde Agreement vult de [nieuwe] financiële, technische en sportieve reglementen prima aan en vormt een sterke basis voor de duurzaamheid, groei en het succes van de Formule 1 en alle belanghebbenden”, laat McLaren CEO Zak Brown weten.

“Liberty Media, de Formule 1 en de FIA hebben samen met de teams hard gewerkt om de sport door de COVID-19-crisis te loodsen en om ons voor de lange termijn weer aan het racen te krijgen. McLaren is volledig toegewijd aan de Formule 1 en we zijn er klaar voor om een volgende overeenkomst te tekenen”, vervolgt Brown.

Teambaas Andreas Seidl ondersteunt de woorden van Brown van harte. “We zijn erg blij met alles wat we aan plannen op tafel zien liggen, zeker in combinatie met de duidelijke visie op de sportieve, technische en financiële reglementen. Uiteindelijk denk ik dat we op korte termijn zullen tekenen.”

McLaren is het eerste team dat die toezegging doet, waarschijnlijk volgen de overige teams in de komende maanden.