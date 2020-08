McLaren overweegt overstap naar autofilosofie met weinig ‘rake’

In de paddock groeit het geloof dat het concept met veel ‘rake’, dat voor het eerst ingezet werd door Red Bull Racing, mogelijk het plafond heeft bereikt qua ontwikkeling. Veel teams zijn Red Bull in de loop der jaren gaan volgen, maar successen worden geboekt door Mercedes, dat traditioneel met weinig ‘rake’ rijdt. McLaren geeft nu aan niet geheel tegen een overstap naar het concept van Mercedes te zijn. Wel geeft technisch directeur James Key toe dat er grote risico’s verbonden zijn aan zo’n ingrijpende verandering – vooral omdat volgend seizoen de laatste is onder de huidige reglementen.

Key vertelde donderdag op Silverstone aan geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, dat hij begrip op kan brengen dat anderen stellen dat het voordeel van het concept met veel ‘rake’ een maximum bereikt heeft. “Het is riskant, maar uit onze eigen studies is er wat bewijs dat je kan zien hoe beide concepten kunnen werken”, vertelde hij. “En hoewel ik niet denk dat de filosofie met veel ‘rake’ verleden tijd is, zorgt het er wel voor dat je een stap achteruitzet en denkt dat er misschien meer te vinden is dat we kunnen vinden met minder ‘rake’. En we hebben zelfs wat ideeën over hoe dat mogelijk werkt.”

Verandering moeilijk binnen een jaar door te voeren

Volgens Key is er een aantal voordelen aan een concept met weinig ‘rake’, waaronder op het gebied van het zwaartepunt van de auto. Toch beseft het technische hoofd van McLaren dat de overstap niet van de ene op de andere dag gemaakt is. Racing Point wisselde voor dit jaar naar een filosofie met weinig ‘rake’ en gaf toe dat de auto hierdoor in de windtunnel enkele seconden langzamer was. McLaren moet zelfs nog meer op haar hoede zijn, verwacht Key, omdat er in 2022 geheel nieuwe auto’s komen en alle winst dus slechts voor een beperkte tijd bruikbaar is.

“In de praktijk is het denk ik heel lastig om een filosofie binnen een jaar te veranderen. Ik weet dat een team het gedaan heeft, maar daar staat een groot vraagteken achter”, hint Key naar zijn vroegere werkgever Racing Point. “Aerodynamisch gezien is het een grootschalige verandering, want op een aantal kennispunten begin je helemaal vanaf nul. Maar ik denk dat wij een beetje beginnen te zien, en dat geldt denk ik ook voor anderen, waarom dat [concept met weinig ‘rake’] voordeel zou kunnen hebben. De vraag is, kan je deze principes integreren met wat je nu al weet? Dat is de tijdlijn waaraan wij nu werken voor volgend jaar.”

Een groot voordeel van de verandering is dat er geen grote mechanische veranderingen aan de auto nodig zijn. “Het gaat namelijk om millimeters”, stelt Key. “Het is niet zo dat er een enorme verandering is. Het operationele bereik van je ophanging zal redelijk hetzelfde zijn, want het is eigenlijk waarop je je auto afstelt. Dat is veel makkelijker te veranderen dan een volledige wijziging van bijvoorbeeld het interne deel van de wielophanging. Mechanisch is het dus mogelijk, maar aerodynamisch gezien wordt het binnen een jaar erg moeilijk.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble