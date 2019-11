McLaren: "Concept voor F1-wagen van 2020 niet zomaar een gok"

De equipe uit Woking maakt veel kans om dit jaar als het vierde team in de Formule 1 af te sluiten. Het team presteert consistent en de MCL34 oogt op tal van circuits een stuk competitiever dan de voorganger, in tegenstelling tot de voornaamste concurrent Renault. Nu de weg naar boven is ingezet hoopt McLaren op de lange termijn de aansluiting bij de top te vinden.

James Key, die zich tijdens het seizoen bij McLaren heeft gevoegd, heeft met zijn team van ontwerpers het concept van de bolide op enkele punten aangepast om volgend jaar nog sterker te worden. 'Wie niet waagt, die niet wint', moeten hij en teambaas Andreas Seidl gedacht hebben. Dat het verkeerd uitpakt, daar is de teambaas niet bang voor. "Gezien waar we nu staan is het geen risico maar een kans voor ons. Het doel is helder: we willen de volgende stap zetten en hopelijk kunnen we ergens tussen onze huidige positie en die van de topteams in komen. Dat zou als team de volgende mijlpaal zijn."

Seidl gaf eerder aan dat de aanpassingen niet radicaal zullen zijn, maar wel noodzakelijk om meer te bereiken in 2020 en daarna. Dat de reglementen grotendeels stabiel blijven, is echter geen garantie dat McLaren al wat onderdelen voor het komende jaar gaat uittesten voordat het huidige seizoen om is. "Op het moment zien we niet hoe bepaalde onderdelen op een logische manier zijn over te zetten [naar de huidige wagen]. De reglementen blijven veelal hetzelfde, dus er is zeker de optie om een en ander uit te proberen voor volgend jaar. Het is alleen niet waarschijnlijk dat we al wat kunnen ontwikkelen om nog dit jaar naar het circuit te brengen."

Met medewerking van Jonathan Noble