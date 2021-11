McLaren geeft strijd met Ferrari niet op, maar wil vooral beter scoren

In de vier races na de Grand Prix in Sochi (26 september) verloor McLaren - dat een fraaie dubbel scoorde in Monza - maar liefst 49 punten op Ferrari. Met nog drie races te gaan, is de stand nu: 287,5 tegen 256 punten.

Volgens Andreas Seidl, de teambaas bij McLaren, hebben Lando Norris en Daniel Ricciardo de laatste tijd niet het volledige potentieel van de MCL35M kunnen tonen. In Brazilië zat er niet meer in dan een tiende plaats voor Norris, terwijl Ferrari vijfde en zesde werd. "Het is duidelijk dat onze wagen op bepaalde circuits veel sterker is. De afgelopen weken is het ons niet geluk om goede punten binnen te slepen, terwijl dit wel mogelijk was, en dat is natuurlijk teleurstellend. Maar daar zijn ook redenen voor."

Seidl hoopt dat het team uit Woking weer snel de wind in de zeilen krijgt. Los van de strijd tegen Ferrari is het volgens hem vooral zaak om de resterende drie wedstrijden meer punten te gaan scoren. "We moeten realistisch zijn over wat we nog kunnen bereiken dit jaar. Als alles nu goed blijft gaan voor Ferrari, zal het erg moeilijk worden om onze rivaal te verslaan. Maar we geven het niet op! Zolang er een theoretische kans bestaat, gaan we ervoor. Ik heb dit jaar al meerdere keren gezien dat er van alles kan gebeuren in een raceweekend."

Focus op eigen team

Of McLaren nou derde of vierde wordt in de eindrangschikking, Seidl zal met een tevreden gevoel terugkijken op het seizoen. "We hebben duidelijk een grote stap voorwaarts gemaakt als team en met de wagen. We scoren in de wedstrijden meer punten en het verschil met Red Bull en Mercedes is kleiner ten opzichte van vorig jaar. Hoe wij als team opereren, daar gaat het om. Dat is de sleutel om weer vooraan te staan in de F1."

Op een aantal punten komt McLaren nog tekort, dat weet Seidl maar al te goed. "We hebben een plan klaarliggen om dat te fixen, onder andere met betrekking tot de infrastructuur binnen het team. We hebben simpelweg nog wat tijd nodig om de organisatie helemaal op orde te krijgen en stabiliteit te creëren."