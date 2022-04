Verstappen ziet progressie bij Red Bull: "Auto is nu beter en lichter"

Twee uitvalbeurten hebben Max Verstappen op achterstand gezet in de WK-stand, maar er speelde veel meer bij Red Bull in de voorbije weken. Zo was de balans in Australië ook niet om over naar huis te schrijven. Verstappen kreeg de afstelling niet naar wens en moest daar zondag een prijs voor betalen. "Australië was het hele weekend heel lastig, onze balans was van de kwalificatie naar de race ook totaal anders. Die slechte balans nekte ons in de race qua bandenslijtage aan de voorkant."

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari ziet de wereld er anders uit. "Uiteindelijk is dit een heel ander circuit. Wat we in de tweede training hebben geleerd, heeft ons richting deze race echt geholpen." Parc fermé was toen al van kracht, maar dat neemt niet weg dat teams nog steeds waardevolle lessen hebben geleerd over de banden en de race pace. "Ferrari zag er in Australië heel goed uit, maar als je alles al helemaal begrijpt, heb je hier natuurlijk ook geen problemen. Het blijft een beetje hit and miss met de banden, ook doordat alles nog heel nieuw is", laat Verstappen in de paddock aan enkele vertegenwoordigers van de Nederlandse pers weten.

Gezien die woorden zou je kunnen denken dat Red Bull de plank dit weekend toevallig niet mis heeft geslagen. Dat is echter te kort door de bocht, er speelt ook nu meer. Zo is Red Bull met een upgradepakket naar Emilia-Romagna gekomen en bestaat dat uit meer dan wat in de FIA-documenten staat. De RB18 is bijvoorbeeld lichter geworden. "Doordat de vrijdag een beetje verstoord was, is het lastig om te vergelijken. Maar het is door de upgrades zeker niet slechter geworden en de auto is ook lichter. Ik heb een betere balans, al blijft het gevoelig met de banden."

Start ook een zorgenkindje voor zondag?

Het goede gevoel was zaterdag op één moment weg en dat was zoals bekend bij de start. Daar verloor Verstappen de leiding, waardoor de sprintrace meer werk opleverde dan dat gezien de race pace nodig was. "Ik weet niet wat er gebeurde. Ik liet de koppeling los en had meteen heel veel wielspin. Daarna had ik de gear sync, waarmee je sneller door de versnellingen kunt, ook niet voor de belangrijkste versnellingen", laat Verstappen op een vraag voor Motorsport.com weten. "Dat is heel raar en ik weet ook niet waarom dat was, maar goed, we gaan het allemaal analyseren."

Verstappen krijgt morgen in ieder geval een kans om zich vanaf dezelfde startplek te revancheren, al valt te bezien of P1 door het knikje naar rechts en de ideale lijn aan de goede kant ligt. "Dat weet ik ook niet, maar Lando had vanaf dezelfde kant een betere start dan ik. In dat opzicht denk ik dat het niet veel verschil maakt." Gevraagd of de start morgen weer een zorgenkindje wordt, reageert de man met startnummer 1: "Dat weet ik eigenlijk niet, ook omdat ik niet goed weet wat er vandaag mis ging." Wat Verstappen al wel weet, is dat de wereld er weer rooskleuriger uitziet dan twee weken geleden. De achterstand is het WK is nog altijd immens, maar het gevoel is stukken beter. "Voordat de banden eraan gingen, was Ferrari ook snel en morgen kan het qua bandendegradatie anders zijn doordat we dan andere compounds gebruiken, maar dit is in ieder geval een mooi begin voor ons."