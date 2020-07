Verstappen: “WK nog niet voorbij, titel wel lastiger geworden”

Voorafgaand aan de uitgestelde seizoensopener op de Red Bull Ring waren alle ogen gericht op Max Verstappen. De verwachting was dat de Nederlander dit jaar echt de strijd met de dominerende Mercedessen aan zou kunnen gaan. In Oostenrijk was het merk met de ster in de kwalificatie een klasse apart maar op zondagmiddag leken er goede kansen voor een prima resultaat. Een vroeg technisch probleem gooide echter roet in het eten, waardoor Verstappen met lege handen achterbleef.

“Het is natuurlijk jammer wat er zondag gebeurde”, blikte Verstappen in gesprek met Servus TV terug. “In de racerij kan zoiets gebeuren maar met zo weinig races op de kalender is het altijd jammer als zoiets gebeurt. Ook een tweede plaats was zeer goed geweest. Ik zat op een andere strategie. Achteraf gezien hadden we met alles wat er gebeurde goede kansen gehad. Het is niet anders. Dit weekend staat er een nieuwe race op het programma. We zullen zien.”

De Limburger erkent dat zijn grote rivaal Mercedes nog altijd de overhand heeft: “Het was niet slecht maar het moet beter. Over een ronde is Mercedes nog altijd te snel. In de race stond ik op andere banden, toen was het al beter. Voor aanstaand weekend moeten we echter nog wel wat tijd vinden.”

Op de vraag in hoeverre hij bezig is met het feit dat hij dit jaar nog tot jongste wereldkampioen ooit gekroond kan worden, zei hij: “Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar na het afgelopen weekend wordt het natuurlijk lastiger om dat te bereiken. Het is echter nog niet voorbij. We moeten aankomend weekend wel veel punten pakken.”