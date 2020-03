Verstappen: 'Wereldtitel Formule 1 zou 2020 tot een succes maken'

Het lijkt al weer een eeuw geleden dat Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1, toch is het echt pas vijf jaar geleden dat de Nederlander in Melbourne voor het eerst van zich liet horen. Hij kwalificeerde zich als twaalfde, maar viel in de race uit met motorproblemen.

Inmiddels zijn we vijf jaar, 31 podiums, acht overwinningen, twee pole positions en zeven snelste rondes verder. Voor Verstappen tijd om terug te kijken. “Als ik nu terugkijk op die vijf jaar dan heb ik een hoop geleerd, maar dat is natuurlijk vrij normaal. Ik was erg jong toen ik begon en ik had eigenlijk heel weinig ervaring in de autosport. Ik ben door een leercurve gegaan; je maakt fouten en je leert daar van. Ik ben erg blij met wat we tot nu toe hebben bereikt”, aldus Verstappen in gesprek met Mobil 1 The Grid.

Na een prima seizoen 2019 en een derde plaats in het het kampioenschap is het nu tijd om te gaan oogsten. “Je hebt veel gezien, hebt veel ervaring. Ik ken de circuits, je weet weer wat beter hoe je een weekend moet opbouwen en bouwt een sterkere band op met de collega’s dus het wordt allemaal wat natuurlijker en makkelijker voor me.”

Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat hij samen met Red Bull en Honda net dat stapje naar de absolute top kan zetten. “Het is de hoogste tijd om ook echt voor het kampioenschap te gaan. Het verleden heeft aangetoond dat ze het kunnen en ik ben er van overtuigd dat ze het opnieuw kunnen presteren. We hebben er nu een jaar opzitten met Honda en vanaf nu kan het alleen maar beter worden. De titel winnen zou het een succesvol jaar maken.”