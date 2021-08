Verstappen uitgerust: "Voel me goed voor het weekend"

“Mijn zomervakantie was goed, het was fijn om een paar weken vrij te hebben om een beetje uit te rusten en natuurlijk was het cool om wat tijd op de jetski's door te brengen, het is erg leuk om op het water te zijn”, aldus een opgeruimde Max Verstappen. “Het voelt goed om terug te zijn. Een triple header is een hoop races achter elkaar, maar het is voor iedereen hetzelfde en er komen een hoop leuke tracks aan om naar uit te kijken.”

Komend weekend wacht op Spa-Francorchamps de eerste race van de triple header België, Nederland, Italië. Hoewel Zandvoort vanaf dit jaar natuurlijk zijn nieuwe thuisrace wordt, is Verstappen nog niet bezig met de Dutch GP. Eerst wacht een zware opgave in de Belgische Ardennen, een circuit waar iedere coureur graag komt en waar dit jaar ook het publiek weer welkom is. “Ik kijk er natuurlijk naar uit om terug te keren naar Spa, het is mijn favoriete circuit en het is echt cool om te rijden met zo veel snelle bochten en hoogteverschillen”, beschrijft Verstappen het circuit. “Ik kijk er ook naar uit om alle fans te zien die ons komen steunen en het zal cool zijn om weer zoveel oranje op de tribunes te zien, want vorig jaar konden ze er niet bij zijn. Ik denk ook dat het een goede plaats is om onze strijd om het kampioenschap opnieuw aan te gaan en ik ben goed voorbereid en voel me goed voor het weekend.”

Het wordt een bijzonder weekend voor Red Bull en motorpartner Honda. De twee partijen – die aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar nemen – vieren hun vijftigste Grand Prix samen. Verstappen kijkt met veel plezier terug op de afgelopen vijftig races. “De afgelopen vijftig races met Honda zullen altijd speciaal blijven. De eerste overwinning met Honda zal natuurlijk altijd de meest emotionele herinnering zijn en hopelijk kunnen we dit seizoen met hen op een hoogtepunt eindigen voordat ze de sport verlaten.”

Dat hoogtepunt zou een wereldtitel moeten zijn en dus moet Verstappen aan de bak. De laatste twee races voor de zomerstop leverden slechts twee punten op. Daardoor is Verstappen de leiding in het kampioenschap kwijtgeraakt aan Lewis Hamilton die nu leidt met 195 punten. Verstappen heeft er 187.