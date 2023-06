Verstappen aast op nieuwe trofee in hectisch sprintraceweekend Oostenrijk

Na een weekend nagenieten van zijn zege in Canada, wat alweer zijn vierde opeenvolgende Grand Prix-zege was, kan Max Verstappen aankomend weekend weer aan de bak. Het belooft een bijzonder weekend te worden, want het is allereerst de thuisrace van zijn werkgever Red Bull Racing. Hoewel de renstal is gevestigd in het Britse Milton Keynes, rijdt de formatie wél onder de Oostenrijkse vlag. "Ik kijk ernaar uit om alle fans langs de baan te zien, hopelijk kunnen we iedereen op de tribunes een goede show voorschotelen. We genieten er altijd van om terug te keren in Oostenrijk en ik heb zin om te proberen een nieuwe trofee toe te voegen aan de collectie van het team. We hebben hier goede resultaten geboekt, dus laten we kijken wat er mogelijk is", zegt Verstappen in zijn vooruitblik op de Oostenrijkse GP.

Verstappen kan inderdaad prachtige statistieken laten zien op de Red Bull Ring. In 2018, 2019 en 2021 schreef hij op het circuit nabij Spielberg de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam, terwijl hij in dat laatste jaar ook de GP van Stiermarken op deze omloop won. Daarnaast stond hij in de Oostenrijkse GP's van 2016 en 2022 op het podium, evenals de Stiermarker GP van 2020. Ook won Verstappen vorig jaar de sprintrace op de Red Bull Ring, dat dit jaar eveneens het decor is van een korte zaterdagse race. "Dit is het tweede sprintraceweekend van het seizoen en die zijn altijd iets complexer en hectischer dan een normaal raceweekend", vertelt de Nederlander over de gevolgen die het aangepaste schema heeft op het weekend. "Het weer ziet er ook ietwat onvoorspelbaar uit, dus dat gaat zeker invloed hebben."

Er staan dit weekend twee races op het programma voor Verstappen en co., maar de huidige WK-leider heeft zijn eerste race van de week al achter de rug. In de aanloop naar het treffen in Oostenrijk reisde hij samen met Yuki Tsunoda af naar de Erzbergmijn, om daar tegen elkaar te strijden in monstertrucks. Tsunoda ging uiteindelijk met de winst aan de haal, maar desondanks genoot Verstappen met volle teugen. "In de aanloop naar de race heb ik lol gehad met Yuki. We hebben achter het stuur van monstertrucks gezeten, we hebben een leuke dag gehad en het is altijd leuk om te zien met welke gekke dingen Red Bull voor ons op de proppen komt."

