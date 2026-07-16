Max Verstappen contracteert McLaren-juniorcoureur Dries van Langendonck

Max Verstappen heeft McLaren-juniorcoureur Dries van Langendonck aangetrokken voor zijn raceteam. Dit is de eerste stap van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen op het gebied van coureursontwikkeling.

Het Verstappen Racing-team van de Red Bull-coureur zal van Langendonck „extra ondersteuning en begeleiding“ bieden terwijl hij zich door de juniorenranglijst werkt.

De 15-jarige sloot zich in juli 2024 aan bij het coureursontwikkelingsprogramma van McLaren, direct nadat hij de wereldtitel in het junior-kartingkampioenschap van 2023 had veroverd.

Nadat hij eind vorig jaar de overstap had gemaakt naar de -formule-racerij en tijdens zijn debuutweekend in het Britse Formule 4-kampioenschap de poleposition en de overwinning had behaald, neemt de in België geboren tiener in 2026 fulltime deel aan de serie. Van Langendonck gaat momenteel aan kop in het Britse F4-klassement, na een dubbele overwinning op Zandvoort.

“Ik ben onder de indruk van de enorme vooruitgang die Dries tijdens zijn carrière heeft geboekt en van het talent dat hij heeft getoond, zowel in de e karting als bij zijn eerste stappen in de open formule-racerij,” aldus Verstappen.

“Nu ik Dries en zijn familie heb leren kennen, ben ik ervan overtuigd dat hij alle kwaliteiten in huis heeft om een geweldige coureur te worden.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Daarom zullen mijn managementteam en ik, met de simulatorkracht van Verstappen Racing Pro Simulation, Dries helpen om het ultieme doel, de Formule 1, te bereiken.”

Na het opzetten van zijn eigen GT- en simraceteam is deze stap de eerste v -Verstappen op het gebied van het management van juniorcoureurs, terwijl hij zijn belangen buiten de F1-racerij blijft uitbreiden.

“Verstappen Racing biedt de ondersteuning die ik nodig heb om mijn carrière naar een hoger niveau te tillen en betekent een belangrijke stap op mijn weg naar de Formule 1 als ultiem doel,” aldus van Langendonck.

“Het is echt geweldig om te kunnen leren van zo’n ervaren coureur als Max en de steun te krijgen van zijn professionele managementteam, naast die van McLaren Racing. Ik ben erg dankbaar. Ik zal er alles aan blijven doen om mijn prestaties te maximaliseren terwijl ik doe wat ik het liefste doe: racen.”

De overeenkomst zorgt ook voor een verbinding tussen Verstappen Racing en McLaren, waarbij van Langendonck deel blijft uitmaken van het juniorprogramma van McLaren. Onlangs deden geruchten de ronde die Verstappen in verband brachten met het in Woking gevestigde F1-team, maar de gesprekken zouden vooral gericht zijn geweest op het verkennen van de opties door beide partijen, in plaats van op een serieuze overstap voor de Nederlandse coureur.

Maar nu Verstappen zijn toekomst nog niet aan Red Bull heeft verbonden – mede vanwege zijn frustratie over de nieuwe generatie F1-auto’s – heeft het nieuws opnieuw de speculaties aangewakkerd over een mogelijke samenwerking tussen de Nederlandse coureur en McLaren.