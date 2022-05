Verstappen over Perez als titelrivaal: “Dat de beste mag winnen”

Door een protest van Ferrari was het nog even afwachten maar kort na half tien ’s avonds was de zege van Sergio Perez in Monaco een feit, nadat de stewards een bezwaar van het Italiaanse team ongegrond hadden verklaard. Door de overwinning staat de coureur uit Guadalajara nog maar vijftien punten achter zijn teamgenoot.

Mocht het dit jaar uitlopen op een titelstrijd met Perez, dan verwacht Verstappen geen problemen binnen Red Bull Racing. “Nee, ik denk niet dat er iets zal veranderen aan onze relatie”, laat Verstappen na de race weten op een vraag van Motorsport.com. “We blijven gewoon van elkaar houden, toch”, breekt Perez in. “Ja, absoluut”, reageert Verstappen direct. “Waarom zou dit moeten veranderen? We werken erg goed als team. We zijn constant aan het kijken hoe we de auto verder kunnen optimaliseren en we kunnen het van elkaar accepteren als de ander een betere job doet. Ik denk dat dat erg belangrijk is, omdat je op die manier respect naar elkaar toont. Dat de beste uiteindelijk moge winnen, niet waar? Op de baan proberen we natuurlijk allebei de beste te zijn, maar we hebben ook veel respect voor elkaar en delen het doel om elk weekend zoveel mogelijk punten te scoren voor het team.”

Verstappen of Perez? Horner heeft geen voorkeur

Ook teambaas Christian Horner is niet bezorgd. De Brit zegt juist blij te zijn dat zijn beide coureurs bovenaan in het klassement te vinden zijn. “Checo bevindt zich in de vorm van zijn leven, hij levert fantastisch werk”, zegt Horner tegen onder andere Motorsport.com. “En deze overwinning staat niet op zichzelf. Kijk maar naar zijn pole-position in Jeddah. Hij zit echt in een goede flow, wat fantastisch voor ons is. Maar het blijft wel van belang dat beide coureurs goed met elkaar blijven samenwerken, want Ferrari had hier de snellere auto. In de kwalificatie in elk geval zeker. Of dat in de race ook zo was, is een vraagteken. Maar ze zijn hoe dan ook een formidabele tegenstander. We moeten er met zijn allen aan werken om met onze beide rijders voor de Ferrari's te eindigen.”

Mocht het uiteindelijk tussen Verstappen en Perez gaan, dan zegt Horner geen voorkeur te hebben wie van de twee de wereldtitel zou pakken. “Max of Checo, ze rijden allebei voor Red Bull”, merkt hij droogjes op. “Ze krijgen beide dezelfde kansen. Het seizoen duurt echter nog heel, heel lang. Er zullen nog pieken en dalen volgen. Maar het is geweldig om beide coureurs in de mix te hebben.”

Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van Monaco: