Verstappen wil meer vrijheid met helmdesigns: "Mensen herkennen ons wel"

Coureurs mogen per seizoen slechts eenmaal hun helmdesign rigoureus veranderen. Helemaal waterdicht is dat systeem overigens niet, zo mogen coureurs wel vaker (binnen bepaalde marges) variëren met kleurstellingen. Dit grijze gebied heeft al meermaals tot scheve gezichten geleid. Zo mocht Verstappen in zowel Oostenrijk als België wel met een aangepast hoofddeksel rijden, maar mocht Daniil Kvyat een ontwerp voor zijn thuisrace in Sochi niet gebruiken.

Volgens Verstappen moet de Formule 1 dergelijke ongemakken voorkomen en coureurs meer vrijheid geven qua helmdesigns. "Het is je eigen helm en volgens mij moet je daarmee kunnen doen wat je wilt", reageert Verstappen desgevraagd door Motorsport.com. "Vroeger hadden coureurs misschien wel altijd dezelfde helm en zeiden mensen 'hoe kun je anders een coureur herkennen'. Maar tegenwoordig hebben we van die enorme startnummers op de zijkant staan en zitten we bovendien met de halo. Dus laat ons gewoon doen met de helm wat we willen."

Verstappen vindt met zijn opvattingen eigenlijk louter medestanders, zo ook Sebastian Vettel. De Nederlander ziet Vettel zelfs als een voorbeeld op het gebied van afwijkende helmdesigns, zeker in de Red Bull-tijd van de viervoudig wereldkampioen. "Ik vond het altijd prachtig om te zien dat Vettel zijn helm bij Red Bull bijna iedere race veranderde. Dat is toch leuk, dan denk je steeds 'waar zal hij nu weer mee komen'." Alhoewel Verstappen wel degelijk gebruik zou maken van meer vrijheid, ligt een aanpak zoals Vettel dat deed bij Red Bull niet meteen in het verschiet. "Ik zou wel met een paar extra designs komen, maar niet voor iedere race. Daarvoor kost het ontwerpen simpelweg te veel tijd en inspanning."

Vettel wil overigens nog wel een stapje verdergaan dan Verstappen. Hij noemt de restricties op het gebied van helmdesigns 'major bullshit'. "Het is onze eigen helm en we moeten dus vrij zijn om ermee te doen wat we willen. Die regel slaat eigenlijk nergens op", verkondigt Vettel tijdens de persconferentie in Austin. "We hebben sowieso weinig vrijheid om onszelf te uiten en de helm is misschien nog één van de weinige manieren om dat wel te doen. Bovendien lijken mensen het ook best leuk te vinden. Ik vind gewoon dat wij het zelf mogen beslissen."