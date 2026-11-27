Formule 1 GP van Qatar

Max Verstappen schetst zijn ideale F1-formule voor 2030

Max Verstappen schetst zijn ideale F1-regels voor 2030: lichtere auto’s, eenvoudiger gevoel uit het V8-tijdperk, en push-to-pass boven energie besparen

Rahaan Mazumder Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:30

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Hector Vivas / Getty Images

Na zijn zege in een chaotische Grand Prix van Las Vegas, waarin 352 inhaalacties plaatsvonden en die hij onomwonden wegzette als iets dat aanvoelde als “Mario Kart spelen”, heeft Max Verstappen uiteengezet waar Formula 1 volgens hem echt op moet inzetten bij de volgende grote reglementswijziging in 2030.

In gesprek met de media voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar op Losail kreeg de viervoudig wereldkampioen de vraag hoe een ‘pure’ Formule 1 eruitziet, en of F1 na afloop van de huidige reglementencyclus moet leunen op DRS, inhaalmodi of push-to-pass.

Voor Verstappen was het uitgangspunt helder: haal gewicht uit de auto’s, schrap kunstmatige trucs op het rechte stuk en laat het oogsten van elektrische energie niet langer bepalen hoe coureurs een ronde aanvallen.

“Nou, lichtere auto’s sowieso”, zei Verstappen. “Met alles wat we in het verleden hebben ontwikkeld: als je kijkt van de jaren tachtig tot 2010, dan had je natuurlijk dominante auto’s en dominante teams die soms meer dan een seconde of twee seconden per ronde sneller waren.

“Ik denk niet dat je dat nu nog krijgt, maar je kunt nog steeds met een formule komen waarbij een auto op het rechte stuk misschien gewoon heel veel luchtweerstand heeft, zodat je niet zo afhankelijk hoeft te zijn van DRS.”

Met de technische regels voor 2026 heeft F1 de afmetingen wel verkleind en het minimumgewicht teruggebracht van 800 kilogram naar 768 kilogram. De overstap naar een bijna 50-50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, waarbij het MGU-K-vermogen na het schrappen van de MGU-H van 120 kW naar 350 kW gaat, legt echter veel nadruk op het oogsten van batterij-energie.

In Nevada erkende Verstappen dat het spektakel op televisie werkte, maar hij hield vol: “Voor mij persoonlijk is dit geen Formule 1, de manier waarop we racen. Het ziet er geweldig uit op tv, maar zo hoort het niet te zijn.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Volgens Verstappen hoeft de ideale oplossing niet te betekenen dat hulpmiddelen bij het inhalen helemaal worden verboden. Het gaat er vooral om dat de motor weer natuurlijk reageert op de rechtervoet van de coureur.

“Een push-to-pass-systeem vind ik prima, maar het moet een veel eenvoudigere motor zijn”, legde hij uit. “Elke keer als ik bijvoorbeeld een showrun doe in een RB7 of wat dan ook, is het zo fijn rijden omdat het gaspedaal reageert, alles gewoon makkelijk gaat, de auto mooi wegrijdt, niet alle kanten op schudt, geen vertraging heeft, dat soort dingen. Dat rijdt gewoon veel prettiger dan wat we nu hebben.

“Zolang we maar terug kunnen naar een motor die daar dichtbij in de buurt komt. Ik weet dat er een soort hybride-element in moet zitten, waarschijnlijk een turbocharger, want anders mag je op sommige circuits niet eens meer rijden omdat het te veel lawaai maakt. Dat is prima, zolang het de natuurlijke manier van rijden maar niet overheerst, en dat gebeurt op dit moment natuurlijk wel.”

De kampioensauto van Red Bull uit 2011, de RB7, woog inclusief coureur slechts 640 kilogram, 128 kilogram minder dan de huidige auto’s, en combineerde een scherp reagerende, atmosferische 2,4-liter Renault V8 die tot 18.000 toeren per minuut draaide met een compacte KERS-unit.

FIA’s V8-reset voor 2030, en de commerciële kant van klassieke circuits

Het wensenlijstje van Verstappen sluit nauw aan bij de richting die de machthebbers in F1 vorige week formeel hebben vastgelegd. Op 20 november maakte de FIA in Las Vegas bekend dat er unanieme overeenstemming is bereikt met F1, de teams en de fabrikanten over een power unit-kader voor 2030, rond een 2,1-liter V8 met turbo op geavanceerde duurzame brandstoffen en met “beperkte hybridisatie”. Daarmee keren achtcilindermotoren voor het eerst sinds 2013 terug en wordt het huidige motortijdperk van 2026 met een jaar ingekort.

Als de FIA World Motor Sport Council volgende maand in Shanghai formeel akkoord gaat, belooft FIA-president Mohammed Ben Sulayem dat de nieuwe regels de V8 koppelen aan “lichtere, eenvoudigere en betaalbaardere auto’s die de vaardigheid van de coureur centraal zetten in de competitie.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Over de kalender zelf bleef Verstappen een stuk pragmatischer. Op de vraag of kleinere auto’s in 2030 de weg kunnen vrijmaken voor een terugkeer naar traditionele, klassieke circuits naast nieuwere stratencircuits, wees hij direct op het verdienmodel achter de moderne Grand Prix-kalender.

“Ze kunnen altijd teruggaan, daar gaat het niet om”, zei Verstappen. “Die circuits organiseren heel veel verschillende races. Het is niet zo dat ze geen Formule 1-race kunnen houden, maar je moet het natuurlijk ook vanuit F1 bekijken. Je hebt de kans om veel geld te verdienen als je dichter bij een stadscentrum zit en gasten kunt uitnodigen. Er spelen dus veel dingen mee bij wat voor hen het beste circuit is.

“Ik kijk er natuurlijk alleen naar vanuit het rijden. Voor mij is Spa het beste, maar ik begrijp ook wel: het ligt in het bos. Als je dat vergelijkt met Vegas of Miami, dan snap ik dat het niet op hetzelfde niveau zit. Maar het is prachtig, ik vind het mooi en om te rijden is het fantastisch.”

Er zit een duidelijke ironie in Verstappens keuze. Door de Europese rotatieafspraak van F1, waarin België wordt gekoppeld aan Barcelona-Catalunya, ligt Circuit de Spa-Francorchamps vast voor 2026, 2027, 2029 en 2031. Dat betekent dat Verstappens favoriete circuit juist in het seizoen 2030 ontbreekt, precies het jaar waarin F1’s lichtere reset met V8-motor op de grid moet verschijnen.

Foto’s van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

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