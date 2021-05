Max Verstappen gaf in de derde vrije training zijn visitekaartje af met de toptijd, maar kon die lijn niet doortrekken naar de kwalificatie. Zo noteerde de Limburger in Q1 slechts de elfde tijd en klaagde hij bovenal over een gebrek aan topsnelheid: "What is going on? I've got no straight line speed", aldus Verstappen via de boordradio. In de tweede sessie ging het op mediums nog altijd niet van harte. Verstappen gaf zes tienden toe op Lewis Hamilton, gaf er in de slotfase een setje softs aan, maar brak die run af om alsnog op mediums te kunnen starten.

Track limits en verkeer: Rommelige Q3 voor Verstappen

In de allesbeslissende Q3 zat de snelheid er tijdens de eerste run wel bijzonder goed in, maar raakte Verstappen een tijd die genoeg was geweest voor pole kwijt door het overschrijden van de baanlimieten. Dezelfde rondetijd klokken lukte in de slotfase niet nogmaals, waardoor de Nederlander zondag vanaf P3 moet komen. "Het was erg lastig vandaag. De eerste ronde van Q3 was wel goed, maar ik had een behoorlijk moment in bocht vier en kwam daar naast de baan", duidt Verstappen op de rondetijd die hij moest inleveren.

"Ik had er wel vertrouwen in dat we nog een goede ronde konden doen, maar in de laatste sector had ik een auto voor me zitten, vooral in de laatste twee bochten. Daar heb je gewoon veel last van, vooral doordat we hier al zo weinig grip hebben en de wind erg verraderlijk is." Verstappen beklaagde zich ook al meteen via de boordradio over het in de weg rijden van Sebastian Vettel. Na afloop was hij dan ook zichtbaar geïrriteerd. "Daardoor heb ik absoluut veel tijd verloren, maar goed, het is wat het is."

Verstappen laakt gebrek aan grip in Algarve

Een schrale troost is dat Verstappen de vorige Grand Prix vanaf P3 wist te winnen, een positie die hij morgen weer bezet op de grid. "Dit is natuurlijk niet ideaal, maar we proberen de strijd morgen weer aan te gaan [met Mercedes] in de race. Laten we kijken wat we kunnen doen." Verstappen hoopt bovenal dat het gripniveau dan iets beter is dan in de voorbije dagen, tot dusver is de Nederlander namelijk niet te spreken over de baanomstandigheden in Portimao. "Hopelijk worden de omstandigheden wat stabieler, want tot dusver is er nog niet veel aan om hier te rijden. Ik heb nog van geen enkele ronde genoten, ondanks dat de lay-out wel mooi is."

VIDEO: Een rondje onboard over het circuit van Portimao