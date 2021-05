Nadat Mercedes tijdens de eerste en tweede training de snelste tijd had gereden, constateerde Max Verstappen dat er nog wel wat moest gebeuren als hij op zaterdagmiddag voor de pole-position wilde meevechten. Volgens de Nederlander zag het ernaar uit dat de titelverdedigers net wat minder moeite hadden met het gladde baanoppervlak in Portimao, al gaf Lewis Hamilton te kennen ook flink te worstelen met de balans van zijn Mercedes.

Ondanks dat er nog wel wat werk te verzetten was, was Verstappen na 23 minuten de laatste coureur die naar buiten ging. De elfvoudig Grand Prix-winnaar was daarna echter veelvuldig op de baan te vinden en kende met 21 ronden uiteindelijk een productieve sessie Alpine-coureur Alpine-coureur Esteban Ocon had op het moment dat Verstappen op de baan verscheen de snelste tijd in handen, dankzij een 1.19.672 op de medium band. Verstappen ging echter meteen paars in de eerste sector, maar moest zijn eerste vliegende ronde afbreken vanwege een virtuele safety car, die werd ingesteld omdat er een reclamebord om was gewaaid bij de laatste bocht.

Nadat de virtuele safety car was opgeheven, ging de eerste stek in de tijdenlijst enige minuten van hand tot hand, alvorens Lewis Hamilton op de zachte band een 1.18.755 op de klokken bracht. De Brit scherpte de snelste tijd vervolgens nog iets verder aan met een 1.18.735. Maar met nog iets meer dan twintig minuten op de klok ging Verstappen er nog eens goed voor zitten. De Limburger voltooide een ronde in 1.18.545, waarmee hij bijna twee tienden onder de tijd van de zevenvoudig wereldkampioen zat.

In het laatste kwartier gingen de coureurs eropuit met een nieuwe set zachte banden. Hamilton verbeterde zich marginaal met een 1.18.725, waardoor hij achter Verstappen tweede bleef. De Brit had naar eigen zeggen last van verkeer. De Nederlander klaagde in de slotfase over overstuur, waardoor hij telkens tijd verloor in de laatste sector. Met nog vijf minuten te gaan was er niettemin nog een kleine verbetering van de Nederlander met een 1.18.489.

Verstappen was dus de snelste in de afsluitende training, voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Dat het straks in de kwalificatie spannend wordt tussen Red Bull en Mercedes, blijkt echter wel uit een berekening van de Formule 1: volgens de gecorrigeerde rondetijden zijn Verstappen en Hamilton even snel. Sergio Perez stuurde zijn Red Bull in de laatste oefensessie naar de vierde tijd. Met een 1.18.840 was de Mexicaan maar twee honderdste van een seconde langzamer dan Bottas. Ocon zat er aan het einde van de training nog steeds goed bij. De Fransman van Alpine noteerde een 1.18.840 en tekende daarmee voor de vijfde tijd. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz volgden met de zesde en zevende tijd, terwijl Pierre Gasly en Kimi Raikkonen, die nog een spin maakte bij de achtste bocht, de top-tien in de derde training volmaakten.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Resultaten derde training Grand Prix van Portugal

VIDEO: Een ronde over het circuit van Portimao