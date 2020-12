Verstappen: "Denk dat we in 2021 al iets competitiever kunnen zijn"

Verstappen maakt nog een mathematische kans op de tweede plek in het kampioenschap van 2020, al moet Valtteri Bottas dan een handje helpen in Abu Dhabi. Verstappen had die tweede plek trouwens wel binnen handbereik kunnen hebben met een zege in de Sakhir GP. "Of dat mogelijk was? Jawel, maar dat is achteraf altijd makkelijk om te zeggen. Het is wat het is. Het was natuurlijk erg ongelukkig, maar dat gebeurt soms in de racerij." Met Charles Leclerc praten over diens ietwat onbesuisde actie wil hij niet meer. "Daar heb ik helemaal geen zin in hoor. Ik wil gewoon racen en daarna naar huis", lacht hij.

Persoonlijk beter geworden in 2020

Het moge duidelijk zijn: Abu Dhabi is de laatste stop in een nogal hectisch F1-seizoen 2020, de finish van het coronajaar is in zicht. Daarmee breekt ook de tijd van terugblikken aan, meer specifiek op een seizoen waarin Red Bull de macht had willen grijpen. "Maar we zijn nog steeds het op één na beste team in de Formule 1 hè, dat is niet slecht. Aan het begin van dit jaar verwachtten we, of hoopten we, om voor het kampioenschap te vechten. Dat is niet gelukt, maar dat konden we al snel accepteren. Het ging vooral om het begrijpen van de eigen auto en waarom die niet presteerde zoals gehoopt. We hebben geprobeerd om die auto te verbeteren en dat is ook gelukt. We hebben enkele uitvalbeurten gehad en Mercedes was nog steeds het dominante team, maar over het algemeen hebben we toch best een aardig seizoen gehad."

Dat laatste geldt ook voor Verstappen individueel. "Als ik kijk naar mijn eigen prestaties, dan is het best goed geweest. Beter dan het jaar ervoor, dus daar kan ik tevreden mee zijn. Je wilt altijd beter worden", vervolgt hij in de online persconferentie. "Hoe ik precies beter ben geworden? Gewoon leren van fouten die je eerder hebt gemaakt. Vorig jaar was ook al best goed, maar je leert toch altijd weer dingen bij. Dat gaat over consistentie, weten waar je risico's moet nemen en waar niet om bijvoorbeeld uit de problemen te blijven in een eerste ronde en de auto heel te houden. Het gaat om die zaken, ik denk niet dat je qua pure snelheid nog veel wint. Als je in de Formule 1 komt, ben je namelijk al snel. Alleen ervaring maakt je een betere coureur."

Mercedes ijzersterk, maar vertrouwen in competitiever 2021

Met die bagage op zak, luidt de vervolgvraag natuurlijk of 2021 een kwestie van 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' kan zijn. Kan Red Bull dan wel langer in de titelstrijd acteren of blijft Mercedes onder stabiele reglementen de lakens uitdelen? "Niemand weet wat er in 2021 gaat gebeuren, maar Mercedes zal zeker weer sterk zijn en ook lastig te verslaan. Dat komt ook doordat je weinig aan de auto mag aanpassen. Dat is natuurlijk geen geheim, maar wij moeten gewoon hard blijven werken", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederlands.

Dat harde werken leidt bij Red Bull meteen tot upgrades op de RB16, terwijl Mercedes de 2020-bolide al heeft opgegeven en alles juist bewaart voor volgend jaar. "Dit seizoen zijn wij inderdaad wel blijven doorontwikkelen, ook al omdat we deze auto beter moesten begrijpen. Ik denk dat het dit jaar sowieso niet veel uitmaakt of je vroeg overstapt op het ontwikkelen van de 2021-auto of iets langer blijft doorwerken aan de huidige auto. Dat komt doordat je zoals gezegd niet veel mag doen, het gaat vooral om het begrip van de auto die je volgend jaar ook voor een belangrijk deel moet gebruiken", duidt hij op de beperkte doorontwikkeling.

Daarnaast hoeft de progressie richting 2021 niet alleen vanuit Milton Keynes te komen. "We kijken natuurlijk wel alvast uit naar volgend jaar. Ik denk zelf dat we competitiever kunnen zijn. Ook vanuit Honda, omdat we momenteel niet alleen met de eigen auto tekortkomen. Maar goed, iedereen is enorm gemotiveerd en blijft volop pushen. We zullen nooit opgeven, onze 'team spirit' is nog altijd erg goed. We hebben een winnaarsmentaliteit in het team, dus ik ben benieuwd wat we volgend jaar kunnen doen."

