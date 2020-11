Verstappen: “We moeten op een andere manier gaan werken”

“Er spelen op dit moment meerdere dingen”, zegt Verstappen in gesprek met het officiële Formule 1-magazine, als hem gevraagd wordt wat er moet gebeuren bij Red Bull om Mercedes te kunnen verslaan. “Op de eerste plaats zijn we altijd te langzaam aan het begin van het seizoen, dus we moeten ervoor zorgen dat we een auto hebben die van meet af aan snel en een stuk competitiever is. Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen? We zijn daar duidelijk nog niet achter, dus we moeten iets gaan veranderen aan onze aanpak. We moeten kijken of we op een andere manier kunnen gaan werken.”

“Aan de operationele kant gaat het goed. We maken zeer goede pitstops en zijn goed in de strategie. Ik denk dat er op dat vlak niet veel dingen verkeerd gaan”, vervolgt de Limburger. “Verder komen we dit jaar nog duidelijk vermogen tekort. Er zijn dus nog behoorlijk wat zaken waaraan we moeten werken om met hen [Mercedes] te kunnen vechten.”

Verstappen herhaalt dat de derde plek is waar hij momenteel thuishoort in het kampioenschap, met Red Bull-Honda. “Ja, ik bevind me in niemandsland in dit kampioenschap. Voor mijn gevoel heb ik ook nooit meegedaan aan de strijd om het kampioenschap. We zullen het jaar als derde afsluiten, als ik niet blijf uitvallen. Als je het over het geheel genomen bekijkt, is dat ook de plek waar we thuishoren. Als je zestig punten achter staat op de derde plaats of tien punten, dat maakt niet zoveel uit. Feit is dat je langzamer bent.” Daarnaast moeten ook de technische problemen die resulteren in DNF’s, worden uitgebannen. Verstappen: “We moeten erachter zien te komen waarom we steeds deze problemen hebben, want die uitvalbeurten zijn niet goed.”

Maar ook wanneer Red Bull alle huidige zwakke plekken heeft aangepakt, ziet Verstappen zijn team volgend jaar niet voor de titel meevechten. “Persoonlijk denk ik niet dat daar sprake van zal zijn, gezien alle beperkingen die we momenteel hebben om de auto verder te ontwikkelen. Misschien dat andere mensen in het team iets anders zullen zeggen. Maar ik ben gewoon realistisch als ik zeg dat ik niet denk dat dat gaat gebeuren. Volgend jaar wordt dus opnieuw lastig. Hopelijk gaan we dan een beetje beter, maar het zal nog steeds moeilijk zijn om Mercedes te verslaan.”