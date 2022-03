Max Verstappen waarschuwt concurrentie: "Ben niet voluit gegaan"

Tijdens het laatste half uur van de testweek in Bahrein ging het gaspedaal dan eindelijk dieper in bij Red Bull Racing. Met nog twintig minuten te gaan reed Verstappen op de zachtste C5-band een 1.31.973, waarmee hij de eerste stek in de tijdenlijst overnam van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Maar daar bleef het niet bij. Tien minuten voor het einde zette de wereldkampioen van 2021 opnieuw aan om in een 1.31.720 over de streep te komen, waarmee hij bijna zeven tienden sneller was dan de rest. De snelste tijd van Verstappen was reden voor een klein applaus en lachende gezichten in de Red Bull-garage. Zelfs Helmut Marko kon een glimlach niet onderdrukken.

Zo bezorgde de 24-jarige Nederlander, die in totaal 53 ronden completeerde tijdens de laatste middagsessie, het team van Red Bull een zeer bemoedigend einde van de wintertests. Gevraagd of hij aan het einde van de dag voluit heeft gereden, antwoordde Verstappen: "Nee, het is gewoon de natuurlijke progressie van de dag. Ik probeerde gewoon de verschillende compounds uit en de focus daarbij lag op de banden die we volgende week gaan gebruiken. Maar de wagen voelde verder prima aan en we hebben het geplande programma weten te voltooien, wat altijd positief is." Verstappen had in principe dus nog sneller kunnen gaan. "Ja, maar dat geldt voor iedereen. Niemand gaat momenteel volle bak alsof het de kwalificatie is."

Red Bull introduceerde voor de laatste testdag nog een aantal updates op de auto, waaronder nieuwe sidepods. "De nieuwe onderdelen die vandaag op de auto zaten, werkten goed en dat is waar je altijd op hoopt", zei Verstappen daarover. Op de vraag hoe anders de auto voelt dan tijdens de eerste testdag in Barcelona, liet hij weten dat vergelijken eigenlijk niet mogelijk is. "Het verschil zit hem meer in het circuit. Het ruwere baanoppervlak, de warmere omstandigheden en de lay-out van de baan zorgden samen voor een compleet ander gevoel dan in Barcelona. Maar natuurlijk zijn we de afgelopen dagen wel heel veel meer over de auto te weten gekomen, waardoor we de wagen sneller hebben kunnen maken. En dat is wat je wil." Als het aan Verstappen ligt, blijven de nieuwe onderdelen op de RB18. "Ze werken, dus hopelijk houden we ze erop!"

De volgende keer dat Verstappen plaatsneemt in de Red Bull RB18, is op vrijdag, wanneer de F1-coureurs aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein beginnen.