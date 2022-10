Verstappen over reactie concurrentie op budgetoverschrijding: “Beetje hypocriet”

Een dag na de Japanse Grand Prix kwam de FIA met de bevestiging dat het team van Red Bull in 2021 meer geld heeft uitgegeven dan toegestaan. Doordat het budgetplafond met minder dan vijf procent is overschreden, spreekt de internationale autosportbond van een ‘kleine overtreding’. Welke straf Red Bull hiervoor zal krijgen, is nog niet bekend. De concurrentie zou echter graag zien dat er zware sancties komen voor de Brits-Oostenrijkse formatie.

Als Max Verstappen aan de vooravond van de Amerikaanse Grand Prix door Sky Sports gevraagd wordt wat hij van de reacties van de concurrentie vindt, antwoordt hij: “Ik denk dat het vooral voortkomt uit het feit dat we het zo goed aan het doen zijn. Ze proberen ons op elke mogelijke manier af te remmen. Maar zo zit de Formule 1 gewoon in elkaar. Iedereen is aan het einde van de dag een beetje hypocriet. Prima. Wij moeten ons gewoon op onze job focussen.”

De Nederlander laat even later bij de geschreven pers weten zich niet bezig te houden met de zaak. “Dit is iets tussen het team en de FIA”, meent Verstappen. “We zijn er echter van overtuigd dat we onder de limiet zijn gebleven. Daarom zijn we met ze in gesprek. We proberen ze uit te leggen wat volgens ons juist is. Maar dat is niet mijn taak. Ik heb me te focussen op de prestaties op de baan.”

Het bericht van de FIA kwam een dag nadat hij zijn tweede wereldtitel had binnengehaald. Van een nare verrassing was volgens hem geen sprake. “We wisten dat het eraan zat te komen”, zegt hij. “Maar we geloven echt dat wij het bij het juiste eind hebben. Daarom is de zaak ook nog gaande.” Op de vraag of het hem stoort dat er nu vooral gesproken wordt over de budgetoverschrijding over Red Bull en niet over zijn tweede kampioenschap, reageert hij: “Het hangt er maar net af wat je leest. Wat wij dit jaar hebben bereikt, is ongelooflijk. Wat betreft de budgetlimiet, ja, daar wordt nu inderdaad over gesproken. Maar zoals ik al eerder zei, wij denken dat wij gelijk hebben. We zullen aan de FIA laten zien waarom. En is het aan hen om een beslissing te nemen. Maar ook dat verdwijnt dan weer vanzelf naar de achtergrond.”

Volgens berichten zou de FIA inmiddels een voorstel hebben gedaan om de zaak af te sluiten. Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘accepted breach agreement’. Mocht Red Bull op het voorstel ingaan, zou zij in essentie schuld bekennen. Gevraagd of er in zijn ogen dan ook sprake is van een schuldbetekenis of dat hij het dan eerder ziet als een manier om de zaak zo snel mogelijk achter de rug te hebben: “We zullen het tegen die tijd wel zien, als überhaupt al zover komt.”