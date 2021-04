Red Bull ontdekte na kwalificatie probleem bij auto Verstappen

Max Verstappen liet op zondag weten dat het team van Red Bull na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna een probleem heeft gevonden bij zijn auto. Wat er precies mis was, zei de Nederlander niet, maar hij gaf wel te kennen dat het probleem is opgelost voor de race.

“Het was gisteren natuurlijk niet optimaal”, blikte Verstappen nog eens terug op de kwalificatie, waarin hij bleef steken op de derde tijd. “Ik had geen goede ronde en er werd ook nog een probleem gevonden bij de auto. Dat is voor vandaag gelukkig wel verholpen, maar dat zijn allemaal van die dingen die niet meehelpen.”

Verstappen start de Grand Prix van Emilia-Romagna, de tweede Formule 1-race van 2021, achter regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. “We moeten vandaag een betere job doen, want ik denk dat we wel de potentie hebben om een goede wedstrijd te hebben”, vervolgde de Limburger. “Hopelijk kunnen we wat doen in de race. We zullen zien.” Mogelijk dat ook het weer een duit in het zakje gaat doen. Een blik op de hemel werpend: “Ik heb geen idee wat het weer gaat doen. Het is op dit moment wel een beetje donker aan het worden.” Niet veel later begon het boven bepaalde delen van het circuit te regenen.

Red Bull heeft dit keer in elk geval het voordeel dat het twee wagens aan de voorkant van de grid heeft staan, terwijl Lewis Hamilton de enige Mercedes is in de voorhoede. Drie weken geleden in Bahrein was de situatie nog omgekeerd. Gevraagd of hij voor de zege kan gaan op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari: “Dat is het doel. Ik weet dat het heel moeilijk inhalen is op dit circuit, maar we hebben een goede wagen voor de race. Ik heb geen long runs kunnen doen door de problemen die we hadden tijdens de tweede training, maar ik denk dat het wel een prima race kan worden.”

VIDEO: Geen pole voor Red Bull, maar volop kansen in de race