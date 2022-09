Verstappen herpakt zich in Zandvoort: "Enorme ommekeer na vrijdag"

De vrijdag in Zandvoort verliep niet zoals Max Verstappen dat zelf voor ogen had. De Limburger moest de eerste training grotendeels missen door een probleem met de versnellingsbak en kwam er in de middagsessie achter dat de balans niet naar wens was. De wereldkampioen liet weten dat Red Bull werk aan de winkel had om een dag later beter voor de dag te komen. Verstappen begon de zaterdag met een derde plek in de afsluitende training. De kwalificatie startte de Red Bull-coureur met de toptijd in Q1, overigens op basis één run inclusief een fors moment bij het uitkomen van de Kumhobocht.

In het tweede deel van de kwalificatie zou Verstappen voor die tactiek kiezen: één run houden en wel op een gebruikte set softs. Op die banden wist hij op dat moment de snelste tijd te klokken, al zouden Carlos Sainz en George Russell daar in de slotfase nog onder duiken met verse sloffen. In het allesbeslissende gedeelte was het laatste woord echter aan Verstappen. De Nederlander zag Leclerc in de eerste run sneller rondgaan, maar trok in de slotfase met miniem verschil aan het langste eind. De eerste drie zaten binnen 0.092 van een seconde, maar dat maakt de vreugde absoluut niet minder.

“Ongelofelijk", zegt de wereldkampioen direct na de kwalificatie in gesprek met Giedo van der Garde. "Het is zeker speciaal na gisteren. We hadden een moeilijke dag, maar we hebben heel goed gewerkt tijdens de afgelopen nacht. Het hele team heeft het omgekeerd en vandaag hadden we een snelle auto, maar het was erg close. Een ronde op dit circuit in de kwalificatie is insane." Op vrijdag liep het zoals gezegd voor geen meter. Er is volgens Verstappen veel veranderd aan de auto. "We hebben veel veranderd. Gisteren hadden we haast voor VT2 om de auto op de baan te krijgen, vandaag liep het een stuk beter en was het erg leuk om te rijden.”

Gevraagd naar de fans, zegt Verstappen: “Dat is ongelofelijk. Het is super om hier zoveel oranje te zien, de steun is al het hele weekend ongelofelijk. Dank je wel.”

Bekijk hier de slotminuut van de kwalificatie van de Dutch Grand Prix