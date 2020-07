Verstappen hoopt richting seizoenseinde weer voor zeges mee te doen

De eerste drie races van het Formule 1-seizoen 2020 maakten duidelijk dat Red Bull dit jaar vooralsnog geen auto heeft waarmee het Mercedes serieus kan bedreigen. Het team heeft een aerodynamisch probleem, waardoor de wagen zich lastig laat besturen wanneer er op de limiet wordt gereden. Red Bull komt voor de Britse Grand Prix op Silverstone met updates voor de RB16 maar Verstappen verwacht niet dat de problemen daarmee snel zijn opgelost. “Ik denk dat we nog steeds aan het leren zijn”, zei Verstappen donderdag in de persconferentie op een vraag van Motorsport.com. “We brengen veel nieuwe onderdelen op de auto om te kijken wat werkt en wat niet werkt, om te zien waar we ons nog verder kunnen verbeteren.” Om daarna de volgende waarschuwing af te geven: “Dit is niet van het ene op het andere weekend opgelost. Daar hebben we meer tijd voor nodig. Maar we werken eraan. Door dingen uit te proberen op de baan, komen we er ook achter of we de juiste kant opgaan.”

“Moeilijk”, reageerde hij op de vraag van Motorsport.com om een inschatting te maken van hoe groot het verschil met Mercedes op Silverstone zal zijn. “Vorig jaar dachten we dat we hier vernederd zouden worden, maar zaten we in de kwalificatie binnen twee tienden van een seconde. Het hangt van zoveel dingen af. Mercedes is absoluut het dominante team en ze zullen hier zeker snel zijn, maar hoe groot het zal zijn, kan variëren van twee tienden tot een seconde. Je weet het gewoon niet. Je weet het gewoon echt niet. Ik hoop niet dat het een seconde is! Ik hoop binnen een halve seconde te zitten. Dat zou volgens mij al heel mooi zijn.”

Ondanks dat Red Bull het koste wat kost wilde voorkomen, is er weer sprake van een tegenvallende seizoensstart en moet het Britse team weer in de achtervolging. Gevraagd door Motorsport.com of hij weet wat de oorzaak kan zijn van dat Red Bull de laatste jaren moeizaam uit de startblokken komt: “Nee, anders hadden we het al wel veranderd! Ik denk dat hier verschillende zaken meespelen die verbeterd kunnen worden, en daar zijn we naar aan het kijken.”

Verstappen denkt dat het nog wel even duurt voordat hij weer voor de zeges kan strijden. “Natuurlijk zou ik graag elk weekend voor de overwinning meestrijden, maar op het moment is dat niet het geval. We proberen gewoon te leren en ons te verbeteren. En hopelijk zitten we tegen het einde van het jaar of volgend jaar weer in die positie”, zei hij. “Het wordt niet makkelijk. Bij Mercedes werkt men ook hard door. Maar als we het ze straks weer moeilijk kunnen maken, zou dat erg mooi zijn.” De Limburger ontkent gefrustreerd te zijn over de situatie, maar geeft toe dat er wel momenten zijn waarop er wat boosheid naar buiten komt. “Ik ga hier niet gefrustreerd of kwaad over zijn. Al betekent dat nog niet dat ik er soms niet boos over ben. Maar dat is ook alleen maar omdat ik graag wil winnen en vooruit wil. En dat heeft volgens mij iedereen in het team. We willen allemaal winnen. Het is goed dat we elkaar hard pushen, dus dat is niet iets negatiefs. Als het me niets zou schelen, dat zou pas de verkeerde instelling zijn…”