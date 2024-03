Afgaande op de berichten over de boordradio leek Max Verstappen geen gemakkelijke donderdag te hebben op het circuit van Bahrein. De Red Bull-coureur klaagde herhaaldelijk over zijn up- en downshifts en maakte op een zeker moment melding van een vreemd gevoel onder het remmen. Zowel in de eerste als tweede oefensessie bracht hij slechts de zesde tijd op de klokken, maar Verstappen maakt zich geen zorgen. Hij laat weten dat het team van Red Bull donderdag vooral op de race pace focuste, terwijl enkele concurrenten al wat serieuzer aan hun snelheid over een enkele ronde werkten met het oog op de kwalificatie op vrijdag.

“Het was volgens mij zo slecht nog niet”, blikt Verstappen voor de camera van de F1-organisatie terug op de eerste dag in Bahrein. “Het staat dicht bij elkaar en misschien hebben een paar mensen om ons heen de motor al een beetje opgeschroefd voor een betere topsnelheid. Maar we focussen gewoon op onszelf. We hadden een paar kleine problemen met de balans, maar dat is een kwestie van de ‘sweet spot’ vinden. Vooral met het ruwe baanoppervlak dat we hier hebben, is dat van belang. Zodra je de ’sweet spot’ gevonden hebt, vind je tijd. Dus daar zullen we ons op vrijdag iets meer op richten.”

“We zitten er niet ver vanaf”, antwoordt hij op de vraag hoever hij bij de ‘sweet spot’ verwijderd is. “Maar je moet hem even vinden. En we moeten een nog iets beter gevoel vinden in de auto. Maar uiteindelijk wil je op de long runs focussen, want het is vooral zaak dat de auto in de race goed presteert. Natuurlijk is de kwalificatie belangrijk, maar je moet er ook voor zorgen dat je een goede auto hebt voor de race.”

Red Bull Racing heeft zich tijdens de eerste trainingen dus niet heel erg beziggehouden met de prestaties van de RB20 over een enkele ronde. “Een paar hebben dat wel gedaan dus ik maak me niet al te grote zorgen over het gat naar P1. Het zal niettemin erg dicht bij elkaar zitten in de kwalificatie, dus dat wordt nog erg leuk”, aldus Verstappen met een glimlach. “Ik ben iets meer tevreden over de long runs, maar ook daar zijn nog wel een paar kleine dingen die beter kunnen.”

Video: Max Verstappen heeft vreemd gevoel onder het remmen