Verstappen optimistisch na ‘vrij goede’ eerste training in Austin

Het was in Austin een iets andere vrijdag dan de coureurs gewend zijn. De tweede training stond namelijk in het teken van het testen van banden voor 2023 en duurde bovendien negentig minuten in plaats van zestig. Dit betekende dat het qua voorbereidingen op het raceweekend op de eerste training aankwam. Max Verstappen tekende tijdens die eerste oefensessie voor de tweede tijd. Met 1.37.081 was hij twee tienden langzamer dan Ferrari-coureur Carlos Sainz. Niettemin is de tweevoudig Formule 1-kampioen positief over hoe de zaken er voorstaan na de eerste dag in Austin.

“De eerste training was volgens mij vrij goed”, laat Verstappen na afloop van de vrijdagse actie weten. “We hebben verschillende dingen geprobeerd met de auto, maar volgens mij zaten we er meteen goed bij, dus dat is erg positief.” De tweede sessie was voor Verstappen zelf van weinig waarde. “We wisten natuurlijk dat we een andere tweede training zouden krijgen. Maar ze gaven me ook nog eens de C1-band, die we hier niet eens gebruiken. Dat maakte het erg moeilijk en het was ook lastig om een indruk te krijgen van die band. Maar we hebben in elk geval ons programma voltooid.”

De eerste training stemt Verstappen optimistisch voor het vervolg van het weekend. “De auto zat gelijk in een vrij goede window”, aldus de Red Bull Formule 1-coureur. “Het zou dus wel goed moeten komen. Maar laten we eerst morgen zien hoe het over één ronde gaat. De long run is zelfs nog een groter vraagteken, omdat we de tweede training met zijn allen konden afschrijven. Maar ik verwacht dat het wel in orde komt.”

Veel steaks gegeten

Verstappen staat erom bekend niet veel op te hebben met track walks. Toch maakte hij op donderdag wel een wandeling over de baan. “Ik wilde gewoon de hobbels even bekijken”, licht hij toe. “Want ze hadden gezegd dat ze het baanoppervlak op sommige plekken hadden vernieuwd.” Met een brede glimlach: “Bovendien is het na eten van al die steaks ook wel goed om een stukje te wandelen.”

