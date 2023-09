Max Verstappen verrast en komt met nieuwe retro F1-helm

Met enige regelmaat komt Max Verstappen met een speciaal helmdesign voor een specifieke Grand Prix. Op de vrijdag van de Italiaanse GP presenteerde de regerend wereldkampioen opnieuw een aangepast ontwerp. Ditmaal gaat het echter om zijn ‘gebruikelijke’ helm, waarmee hij de rest van het seizoen in actie zal komen. Het ontwerp ligt een stuk dichter bij de vormgeving uit de beginjaren van zijn loopbaan, zo legt hij uit. Met name de V-vorm aan de voorzijde is herzien. Deze strepen zitten weer dichter bij elkaar, in tegenstelling tot de vormgeving van de voorbije seizoenen.

“Weer een onthulling van een nieuwe helm. Dit komt misschien ietwat onverwacht, maar ik heb er al een aantal maanden aan gewerkt om het te perfectioneren”, zegt Max Verstappen in de video waarin hij zijn helm toont. “Zoals je kunt zien is het meer in retro-stijl, verwijzend naar de tijd dat ik opgroeide, mijn vader zag racen en hoe ik begon met karten.”

“We kennen het ontwerp en de kleuren, maar er zijn ook wat dingen veranderd. Aan de voorkant zit de V-vorm een stuk dichter bij elkaar dan voorheen. Ik vind dat het er een stuk beter uitziet. Het brengt het design ook meer terug naar de periode waarin ik opgroeide met racen. Het was voor mij heel belangrijk om die V-vorm terug te krijgen in mijn helm. Het duurde een aantal maanden om het te tekenen en te verven. Ik ben erg trots op het eindresultaat. Een helm is voor een coureur altijd iets heel persoonlijks. Racen met je eigen design is het mooiste wat er is. Ik ben erg blij met deze retro helm!”

Op onderstaande foto zie je de helm waarmee Max Verstappen een groot deel van het huidige seizoen heeft gereden. Met name het verschil aan de voorzijde is goed zichtbaar.

Helm, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Erik Junius