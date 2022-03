De afgelopen maanden stuurde zowel Red Bull Racing als Max Verstappen zelf aan op een verlenging van het huidige contract, dat nog tot en met 2023 doorloopt. Na het behalen van de wereldtitel in Abu Dhabi liet Verstappen via de boordradio al optekenen dat hij dit nog “tien of vijftien jaar” wil blijven doen in dienst van de Oostenrijkse formatie. Ook topadviseur Helmut Marko maakte vervolgens duidelijk dat het verlengen van het contract van de Nederlander een van de prioriteiten moest zijn.

Aan interesse geen gebrek dus bij beide partijen. De Telegraaf meldt woensdag dat Verstappen en Red Bull – het team waarvoor hij sinds 2016 uitkomt – inmiddels een nieuwe overeenkomst hebben gesloten die hem nog vier tot vijf jaar extra aan de renstal verbindt. Dat zou betekenen dat de 24-jarige coureur tot en met 2027 of 2028 vast komt te liggen bij Red Bull. Bovendien gaat hij volgens de krant een astronomisch salaris van 40 tot 50 miljoen euro per jaar verdienen, een flinke vooruitgang op zijn huidige jaarsalaris van naar schatting 25 miljoen dollar. Daarmee wordt Verstappen in één klap de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden, een eer die momenteel nog naar honkballer Xander Bogaerts van MLB-team Boston Red Sox gaat.

Een officiële bekendmaking vanuit Red Bull Racing van de contractverlenging is er nog niet. Het team wilde bij De Telegraaf niet reageren en ook Verstappen zelf, vader Jos en manager Raymond Vermeulen onthielden zich van commentaar. Naar verwachting treedt Red Bull in de loop van deze week naar buiten met de bevestiging van het nieuwe contract voor Verstappen.

Alles wat je moet weten over Max Verstappen: Max Verstappen: Startnummer, salaris, contract, woonplaats en meer