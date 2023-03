De start van het Formule 1-seizoen 2023 is uitstekend verlopen voor Max Verstappen, die de Grand Prix van Bahrein oppermachtig won zonder daarvoor heel diep te moeten gaan. Dit weekend gaat de Nederlander proberen om de goede start een passend vervolg te geven met de winst in Saudi-Arabië, maar de aanloop naar de tweede race van het jaar was verre van ideaal te noemen. De Red Bull-coureur voelde zich enkele dagen niet fit door een buikvirus. Dat maakte hij zelf bekend op zijn social media-kanalen. Hoewel hij zich inmiddels beter voelt, ontbreekt Verstappen donderdag bij de media-activiteiten op het Jeddah Corniche Circuit.

"Ik ben weer in orde, nadat ik door een buikvirus enkele dagen niet fit was", schrijft Verstappen op onder meer zijn Twitter-pagina. Deelname aan de Grand Prix van Saudi-Arabië lijkt dus niet in gevaar te komen. "Daardoor heb ik mijn vlucht helaas een dag moeten uitstellen, dus ik verschijn vrijdag pas op het circuit. Ik zie jullie in Jeddah!". Red Bull heeft aan Motorsport.com bevestigd dat Verstappen inmiddels onderweg is naar Jeddah, waar hij in de loop van de dag gaat arriveren.

Coureurs zijn normaal gesproken verplicht om zich op de donderdag voor een race al op het circuit te melden voor media-activiteiten, waarbij absentie goedgekeurd moet worden door de FIA. Die goedkeuring heeft Verstappen ook gekregen, zo meldt zijn werkgever Red Bull Racing op Twitter. "Max heeft de afgelopen dagen last gehad van een buikvirus. Met toestemming van de FIA is hij vandaag daarom niet aanwezig op het circuit. Beterschap, Max", schrijft de regerend constructeurskampioen.

Als was gebleken dat Verstappen niet fit genoeg zou zijn om af te reizen naar Jeddah, dan had Red Bull diverse mogelijkheden bij het aanwijzen van een vervanger. De meest voor de hand liggende keuze zou zijn om Yuki Tsunoda of Nyck de Vries over te hevelen vanuit AlphaTauri, waarbij eerstgenoemde vanwege zijn ervaring waarschijnlijk de voorkeur zou krijgen. Daarnaast heeft de Oostenrijkse renstal met Liam Lawson, Dennis Hauger en Zane Maloney ook drie officiële reservecoureurs in huis.