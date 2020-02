Verstappen minder fel in titelstrijd? "Mindset is iets anders"

Verstappen heeft in de afgelopen jaren een gestage ontwikkeling doorgemaakt. Het heeft ertoe geleid dat hij sinds Canada 2018 een steeds betere balans heeft gevonden tussen zijn kenmerkende agressiviteit en het vermogen om soms eieren voor zijn geld te kiezen. Significant minder touchés en minder uitvalbeurten waren de positieve gevolgen, al hangen deze zaken volgens de Nederlander voor een groot deel samen met de opgedane ervaring.

In 2020 kan deze ontwikkeling een nieuwe fase ingaan, als Verstappen wellicht voor het eerst om de wereldtitel kan strijden. De belangen zijn in dat scenario nog vele malen groter dan voorheen, zo weet ook de hoofdrolspeler. "Ik weet van mezelf dat ik fel ben in gevechten, zo heb ik het ook altijd al gedaan. Maar goed: als je voor de wereldtitel vecht, dan is het mentaal toch net even iets anders", verkondigt Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Dit betekent concreet dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar in de voorbije jaren bepaalde risico's nam, die hij wellicht niet meer zou nemen als de wereldtitel op het spel staat. Dan staat consistentie immers hoger aangeschreven dan dagsucces. "Er waren [in de afgelopen jaren] meestal maar een paar races die we echt konden winnen. Daar doe je dan natuurlijk alles aan. Dat is gewoon een andere mindset." Voor de nieuwe 'mindset' van een titelstrijd kijkt Verstappen onder meer naar Lewis Hamilton, die daar doorgaans een goede balans in weet te vinden. "Lewis kan erg goed inschatten wanneer hij ergens vol voor moet gaan en wanneer hij juist iets voorzichtiger moet zijn. Dat hangt namelijk heel erg van de situatie af waar je op dat moment in zit."

De legpuzzel van Red Bull-Honda

Verstappen heeft overigens goede hoop dat alle puzzelstukjes dit jaar in elkaar vallen. De complexe legpuzzel voor succes is met andere woorden grotendeels gelegd door de combinatie Red Bull-Honda. "Vorig jaar verliep eigenlijk al best goed, zeker voor een overgangsjaar. Maar nu willen we Mercedes echt uitdagen, we denken daar ook klaar voor te zijn." Daarbij herhaalt de Limburger dat Red Bull zich niet nogmaals een povere start kan permitteren. "We moeten ons daarvoor beter ontwikkelen dan Mercedes en Ferrari tijdens deze winter. We moeten namelijk sterk beginnen en er dit jaar vanaf de eerste race staan."

