Verstappen hecht veel waarde aan Lambiase: "Vertrouwen elkaar blindelings"

Sinds zijn overstap naar Red Bull Racing werkt Max Verstappen al met Gianpiero Lambiase als race-engineer. De Italiaanse Brit heeft dit jaar extra verantwoordelijkheden gekregen binnen het team - hij is ook Head of Race Engineering na het opstappen van Guillaume Rocquelin - maar dat verandert niets aan de goede relatie met Verstappen. Het zijn de spreekwoordelijke vier handen op één buik.

Goede communicatie met een race-engineer is voor iedere coureur cruciaal, maar Verstappen gaat daar behoorlijk ver in. Zelfs zo ver dat hij na het behalen van zijn eerste wereldtitel al aangaf te stoppen in de Formule 1 als Lambiase dat ook doet. Als een jaar na dato in Abu Dhabi wordt gevraagd naar de kracht van zijn relatie met Lambiase, laat Verstappen bij de Red Bull-hospitality weten: "Het allerbelangrijkste is dat we heel eerlijk tegen elkaar zijn. Daar houd ik als persoon ook van."

De communicatie van een getrouwd stel

Verstappen grapte eerder dit jaar al dat Lambiase een veel te lage beoordeling heeft gekregen in het managerspel van de Formule 1: "Degene die dat heeft bedacht, zat waarschijnlijk aan de drugs." Op een iets serieuzere toon legt hij tijdens het laatste raceweekend van 2022 uit dat het belang van een goede race-engineer doorgaans niet op waarde wordt geschat door het grote publiek. "Het is extreem belangrijk om je race-engineer te kunnen vertrouwen. En dan bedoel ik niet gewoon vertrouwen, maar echt volledig vertrouwen. Blindelings, ook in dingen die hij soms voorstelt qua set-up. Ik denk dat mensen het belang van zo'n relatie nog altijd onderschatten in de Formule 1."

Verstappen en ook Helmut Marko hebben de communicatie met GP, zoals Lambiase kortweg wordt genoemd, al eens vergeleken met dat van een ouder echtpaar. Verstappen kan er wel om lachen: "Natuurlijk hebben we onze momenten, maar onderaan de streep komen we daar alleen maar sterker uit. We willen allebei het beste en optimaal presteren. Dan is dat soms nodig. Natuurlijk komt niet alles goed over in de auto, maar dan praten we er na die tijd nog even over. Ik heb veel liever dat soort momentjes dan een engineer die de hele tijd monotoon praat. Dan komt het niet over alsof je heel enthousiast bent over het werk. Op onze manier is duidelijk dat we er echt om geven."

Het beste van elkaar verlangen

Dat laatste is ook intern terug te zien bij Red Bull. Verstappen is niet bang om zijn mening te uiten binnen het team, zoals bijvoorbeeld gebeurde na de Grand Prix van Singapore. Het markeert een verschil met de beginperiode van Verstappen bij Red Bull. "Natuurlijk, maar je groeit ook in een bepaalde rol. Als team willen we voor de wereldtitels vechten en dan weet je dat je jezelf niet veel fouten en uitvalbeurten kunt permitteren. Iedereen in het team weet dat wel, al is het soms goed om het ook te zeggen. Ik zet ook niemand onder druk, iedereen in het team weet namelijk dat we het maximale van iedereen moeten vragen om succesvol te zijn." Met de tweede rijderstitel van Verstappen en de eerste constructeurstitel van Red Bull sinds 2013 is dat in 2022 in ieder geval meer dan gelukt. "Qua uitvoering is dit seizoen zeker het beste jaar geweest in mijn tijd met het team."