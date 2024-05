VIDEO: Verstappen op limiet in VT2 F1 Monaco en schampt muur

Dat het parcours van het Formule 1-circuit van Monaco smal is, dat is een understatement. Veel coureurs hebben dit weekend al de muur van dichtbij gezien. Ook Max Verstappen schampte vlak voor het ingaan van de tunnel de muur. Net zoals zijn concurrenten kan hij zijn weg gewoon vervolgen, maar het laat zien dat de Nederlander de randjes opzoekt. De regerend wereldkampioen is overigens niet de enige die de muur geschampt heeft. Bijna de helft van het veld heeft wel een tikje met de vangrail gevoeld.