Er staat dit jaar geen maat op de prestaties van Red Bull Racing en Max Verstappen. Het team heeft tot dusver alle races gewonnen en de Nederlandse coureur heeft voor de laatste tien zeges gezorgd. Het record van de meeste zeges op rij is daardoor op naam van de 25-jarige rijder gekomen. Richting de derde wereldtitel lijkt er eveneens geen vuiltje aan de lucht, met 145 punten voorsprong moet er heel wat gebeuren wil een titelprolongatie aan zijn neus voorbij gaan.

Hoewel de verwachting is dat ook in Singapore de Nederlander grote kans maakt om de race te winnen, is de Red Bull-man zelf voorafgaand aan het weekend terughoudend. "Singapore gaat waarschijnlijk het moeilijkste weekend worden van de aankomende races", vertelt Verstappen in zijn voorbeschouwing op de race. "De inzet is op stratencircuits altijd een stuk hoger en normaal gesproken zit het veld dicht bij elkaar. Dan noem ik ook nog niet eens de hitte en de luchtvochtigheid." Met name de luchtvochtigheid speelt altijd een grote rol in Singapore, waardoor de race voor de rijders altijd een stuk zwaarder wordt. Ook voor dit weekend worden weer hoge percentages luchtvochtigheid voorspeld.

Ondanks dat de Nederlander een zwaar weekend voorspelt, geniet Verstappen van racen op het Marina Bay-circuit. "Ik kijk uit naar de nachtrace, want ik vind dit circuit heel cool", noemt de Limburger, die benieuwd is naar de uitwerking van de nieuwe lay-out. "Het zal interessant zijn wat voor impact dat op het gedrag en de set-up van de auto heeft. Ik denk dat we veel snellere rondetijden zullen zien." De eerste simulaties beamen dat, verwacht wordt dat er acht seconden sneller gereden kan worden.

Op jacht naar eerste Singapore-winst

Tot op heden is het Verstappen nog niet gelukt om als winnaar over de streep in Singapore te komen. Zijn beste resultaat was een tweede plek in 2018. Vijf jaar later moet de tweevoudig wereldkampioen om zijn ongekende zegereeks in stand te houden dat patroon zien te doorbreken. "Vorig jaar hadden we een ongelukkig weekend, hopelijk kunnen we dat dit weekend beter voor elkaar krijgen en dan dit weekend het maximale aantal punten scoren", eindigt de regerend wereldkampioen Formule 1.