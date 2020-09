Verstappen imponeert: "Absoluut niet verwacht om tweede te staan"

Verstappen gaf na de vrijdagse trainingen nog aan dat het 'lastig' zou worden om de derde plek voor zich op te eisen. Voor de race had de Limburger meer vertrouwen, maar tijdens de beslissende tijdstraining hield hij serieus rekening met Renault, McLaren en Racing Point. Dat bleek in de eerste delen van de kwalificatie ook best te kloppen. Waar Verstappen overleefde, moest uitgerekend Lewis Hamilton vrezen voor een zeperd. De wereldkampioen zag zijn eerste tijd in Q2 worden afgenomen, waarna het door een crash van Sebastian Vettel en wat afstopwerk van de AlphaTauri's alsnog behoorlijk spannend werd.

Hamilton redde het vege lijf ternauwernood en reageerde in het laatste deel van de kwalificatie met veel machtsvertoon. De Brit toonde zijn klasse, maar dat deed Verstappen daarachter ook zeer zeker. De Red Bull-coureur was in de eerste run van Q3 0.004 van een seconde sneller dan voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo, maar moest door een tijdsverbetering van Sergio Perez nogmaals aan de bak. Verstappen leverde in de tweede run en wist en passant Bottas, die overigens al bij het bordje van P2 stond, te verrassen.

"Ik had absoluut niet verwacht om op dit moment tweede te staan", blikt Verstappen meteen na de kwalificatie terug. Waar Bottas treurt, is de Nederlander vanzelfsprekend opgetogen. Des te meer omdat het op vrijdag nog niet van een leien dakje ging. "We hadden het lastig om een goede balans in de auto te vinden, er ligt hier niet veel grip. Vanochtend was ik nog niet helemaal tevreden met de balans, al hebben we die balans tijdens de kwalificatie alsnog goed voor elkaar gekregen. Q3 en dan vooral de laatste run, die was niet echt slecht", concludeert Verstappen met veel gevoel voor understatement.

Bijkomend voordeel is dat Verstappen zondag op mediums mag vertrekken, terwijl Hamilton juist op de sneller slijtende softs op de grid verschijnt. Het zou de negenvoudig Grand Prix-winnaar in de kaart kunnen spelen, al benadrukt hijzelf vooral het belang van een goede start in het olympisch park. "Het effect van een slipstream is hier altijd heel groot. Als we eens een goede start hebben, wie weet wat er dan kan gebeuren richting de tweede bocht. De banden maken het ook interessant voor morgen, dus we gaan het zien."

VIDEO: Kwalificeren zonder 'party modes', wat betekent dat voor F1?