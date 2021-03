Verstappen topt vrijdagse trainingen: "Auto voelt goed aan"

Verstappen begon na de wintertest op het Bahrain International Circuit al met een goed gevoel aan het eerste raceweekend van 2021 en wist dat goede gevoel op vrijdag vast te houden. Verstappen topte beide oefensessies en kende weinig problemen met de RB16B. In de langere runs maakte Lewis Hamilton een sterke indruk, maar ook in dat opzicht stond Verstappen zijn mannetje. Veel reden tot klagen had de tienvoudig Grand Prix-winnaar dan ook niet na afloop.

"Het voelde prima aan. De omstandigheden waren wel wat anders dan tijdens de wintertest, maar ik heb nog steeds een goed gevoel in de auto. Er blijven altijd dingen die beter kunnen, bijvoorbeeld met de banden en een beetje met de balans. Maar over het algemeen ben ik gewoon tevreden", liet Verstappen meteen na afloop van de tweede vrije training in de Golfstaat optekenen.

Het geeft Red Bull vertrouwen voor de eerste kwalificatie van het Formule 1-seizoen 2021, al wil Verstappen liever niet op de zaken vooruitlopen. "Ik ben zoals gezegd tevreden met vandaag, maar morgen kan het weer anders zijn en zal het hier nog harder waaien. Dat is met deze auto's best verraderlijk, waardoor we opnieuw alert moeten zijn. Maar goed, dit is wel een goed begin van het weekend geweest." McLaren had overigens ook een goed begin van het weekend. Lando Norris sloot zelfs als tweede aan in de gecombineerde tijdenlijst, al ziet Verstappen McLaren niet als voornaamste uitdager. "Nee, dat denk ik niet. Ik verwacht dat Mercedes [het fabrieksteam dus] uiteindelijk ook wel de sterkste Mercedes aangedreven auto zal zijn."

