Verstappen: "We hebben nog het één en ander te analyseren"

De eerste race van het nieuwe F1-seizoen beloofde op voorhand al een spektakelstuk te worden en de praktijk stelde absoluut niet teleur. F1-fans zijn op hun wenken bediend en kregen de gewenste tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het duel bereikte een climax met de inhaalactie in bocht vier, al ging daar een heel tactisch steekspel aan vooraf. Een steekspel dat Red Bull volgens Verstappen nog tot in de finesses moet analyseren.

Interessant tactisch gevecht: "Baanpositie cruciaal"

"We moeten analyseren wat we beter kunnen doen. Vandaag hebben we duidelijk gezien dat het behoud van 'track position' cruciaal was", stelt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. Hij duidt daarmee op de eerste pitstops, waarbij Hamilton eerder binnenkwam, Red Bull niet meeging en Verstappen de leidende positie moest overdragen aan de Brit. "Dit laat zien dat het behoud van de eigen baanpositie heel belangrijk is op dit circuit, ook al heb je later betere banden. Ik kwam wel constant dichter bij Lewis, maar toen ik dicht achter hem zat had ik - zeker met deze wind - geen grip meer in de langzame bochten. Natuurlijk nog wel iets meer grip dan Lewis, maar niet genoeg om het verschil te maken."

Het levert dan ook een dubbel gevoel op, of zoals Verstappen dat zelf onder woorden brengt: "Vorig jaar waren we enorm blij geweest met dit resultaat en nu zijn we teleurgesteld." Het maakt dat er positieve punten zijn, maar ook verbeterpunten - bijvoorbeeld op tactisch vlak. "We kunnen absoluut veel positieve punten meenemen, maar ook dingen die we moeten verbeteren. Om te beginnen had ik achter meer wielspin aan de ene kant van de auto dan aan de andere kant. Ik weet niet precies wat daar aan de hand was, maar dat is in ieder geval niet wat je wilt. We moeten ook analyseren wat we op strategisch vlak beter hadden kunnen doen. We hadden bijvoorbeeld niet dezelfde banden over als Mercedes. Daardoor hadden we niet veel flexibiliteit op strategisch vlak. In dat opzicht hadden we het misschien iets beter kunnen doen door andere bandenkeuzes te maken in de vrije trainingen.

Onduidelijkheid over 'track limits' in bocht vier

Desondanks kreeg Verstappen nog wel een kans op winst, de veelbesproken inhaalactie in bocht vier. "In die ronde kreeg ik inderdaad een kans, al kwam dat volgens mij ook doordat Lewis last had van een achterblijver. Ik ging een beetje wijd in bocht vier en gaf de positie terug. Daarna bleek het onmogelijk om er nog een keer voor te gaan." Na de inhaalactie kreeg Verstappen meteen te horen dat hij de zevenvoudig wereldkampioen voorbij moest laten. "In bocht acht kreeg ik dat te horen en ik heb het bij het uitkomen van bocht tien gedaan. Als ik hem nog later voorbij had gelaten, dan was het oneerlijk geweest. Dan had ik met DRS heel makkelijk terug kunnen slaan. Ik koos dus voor bocht tien, maar daarna was het erg lastig om te volgen. Juist daardoor is het met deze auto's zo belangrijk om de eigen positie op de baan te behouden en die positie hebben we vandaag [tactisch] opgegeven."

Over dat teruggeven van P1 in de slotfase valt trouwens nog wel wat te zeggen. Want was het wel terecht, aangezien Hamilton het gros van de race een voordeel heeft behaald door in diezelfde bocht wijd te gaan? "Tja, ik weet het niet. Tijdens de race kreeg ik te horen dat andere mensen steeds de wijdere lijn gebruikten. Dat heb ik toen ook maar gedaan omdat je daar gewoon rondetijd mee wint. Maar op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik ermee moest stoppen. In de kwalificatie mocht het niet en zou de rondetijd worden verwijderd, dat was wel voor iedereen duidelijk. Maar ik weet eigenlijk niet hoe het kan dat mensen het [tijdens de race] wel konden doen zonder een waarschuwing te krijgen." In gesprek met Ziggo Sport voegde Verstappen nogmaals toe dat hij persoonlijk liever een andere keuze had gemaakt dan het teruggeven van de plek. "Zo ben ik gewoon. Ik finish liever eerste en dan maar een penalty [na afloop] dan zo tweede worden."

VIDEO: Een ronde onboard over het Bahrain International Circuit