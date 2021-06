Verstappen na veelbelovende start in Baku: "Goede dag voor Red Bull"

Waar Verstappen zich op donderdag behoorlijk nuchter toonde en bovenal een sterke reactie van Mercedes verwachtte, viel van dat laatste nog maar weinig te merken tijdens de eerste trainingen. Lewis Hamilton bleef steken op een elfde tijd, terwijl Valtteri Bottas op P16 nog meer moest toegeven. Red Bull kwam daarentegen wel prima uit de startblokken op het krappe stratencircuit, dat trouwens niet zozeer op de goedkeuring van Verstappen kan rekenen. De Limburger is geen fan van deze omloop waarop hij nog nooit op het podium heeft gestaan, al lijken de voortekenen na deze vrijdag best positief.

"Dit is een goede start van het weekend", aldus Verstappen meteen na de tweede vrije training. "In de eerste sessie voelde de auto al best goed aan, ik voelde me behoorlijk comfortabel. Voor de tweede trainingen hebben we een paar veranderingen doorgevoerd, maar daar werd het in mijn optiek juist minder van. We zullen vanavond kijken welke richting we precies kiezen, maar los daarvan is dit een hele goede dag voor het team geweest."

Trappen met de schoenen van Perez

Dat het op vrijdag daadwerkelijk een 'team effort' is geweest, bleek uit wel uit het schoeisel van Verstappen. Hij moest zijn welbekende oranje raceschoenen namelijk missen in Baku. Een nieuw paar daarvan was in de verkeerde maat geleverd - 44 in plaats van 41 - waardoor de Nederlander een andere oplossing moest vinden. Hij werkte de eerste training uiteindelijk af met een paar (gele) raceschoenen van Sergio Perez. "Dat klopt ja, al heeft dat verder geen invloed gehad. De maat was natuurlijk niet helemaal goed, maar op zich ging het prima."

Dat laatste geldt ook voor de omstandigheden, die vrijdag best verraderlijk waren voor de coureurs. "Het waaide behoorlijk hard vandaag. Dat maakte het zeker niet makkelijk, maar goed, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Het rijden op dit circuit is daardoor in ieder geval een stuk interessanter." Rest de vraag of Verstappen morgen een gooi naar pole kan doen of dat Red Bull - gezien de kracht van Perez - zelfs de hele eerste startrij kan pakken? "Tot dusver zien we er best goed uit. Daar ben ik blij mee, laten we zien wat er morgen mogelijk is."

