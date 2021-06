Red Bull leidt de dans in Baku, Mercedes buiten de top-tien

Nadat Red Bull en Ferrari de snelste tijden hadden gereden tijdens de eerste oefensessie, was het de vraag of deze twee teams ook in de tweede training de lakens zouden uitdelen. Mercedes maakte eerder op de dag geen al te geweldige indruk aan het begin van het Azerbeidzjaanse raceweekend. Lewis Hamilton kwam in de eerste training niet verder dan de zevende tijd, terwijl Valtteri Bottas bleef steken op de tiende tijd.

Aan het begin van de tweede training regende het gele vlaggen in Baku. Verschillende coureurs hadden een momentje waarbij ze ergens rechtdoor schoten. Na een kwartier moest de rode vlag tevoorschijn komen, doordat Nicholas Latifi met een motorisch probleem tot stilstand was gekomen op de baan. Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc gingen op dat moment aan kop in de tijdenlijst, na op medium banden rondetijden laag in de 1.43 te hebben gereden.

Na de code rood ging het Ferrari-duo op het zachte rubber naar buiten. Sainz ging op de rode compound naar een 1.42.243. Leclerc moest andermaal iets toegeven op zijn teamgenoot met een 1.42.436. Kort daarop nam de Monegask een duik in de kunststof baanafzetting bij de vijftiende bocht, nadat hij juist een paarse eerste sector had gereden. Leclerc kon na het incident op eigen kracht terug naar de pits, zij het zonder voorvleugel.

Na een korte virtuele safety car voor Leclerc stuurde Sergio Perez zijn Red Bull naar een 1.42.115, waarmee hij naar de eerste plek in de tijdenlijst klom. Max Verstappen sloot aan op de tweede plek met een 1.42.216, om vervolgens over de boordradio te laten weten absoluut niet blij te zijn met de balans in zijn RB16B. De Nederlander sprak van een verschil van dag en nacht ten opzichte van de eerste training.

De teams verlegden de aandacht vervolgens naar de lange runs, waardoor Perez de sessie bovenaan zou eindigen en Verstappen tweede stond aan het einde van de eerste dag. Sainz en Leclerc zaten goed van voren namens Ferrari met de derde en vierde tijd. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly kende een uitstekend begin van het weekend met de vijfde tijd, terwijl Fernando Alonso met de Alpine een prima zesde tijd op de klokken bracht. Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Esteban Ocon en Yuki Tsunoda vormden de rest van de top-tien.

En Mercedes? Lewis Hamilton kwam in de tweede training niet verder dan een 1.43.156, waarmee hij elfde stond op het tijdenscherm. “Ik heb geen idee waar we alle tijd laten liggen, als ik eerlijk ben”, merkte Hamilton neerslachtig op naar zijn team. Valtteri Bottas stond nog verder naar achteren: zestiende. De Fin, die tot twee keer toe rechtdoor ging in de eerste bocht, liet in de tijdenlijst alleen de coureurs van Williams en Haas achter zich.

Zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd begint in Baku de derde training.

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Azerbeidzjan