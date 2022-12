Max Verstappen genomineerd voor Sportman van het Jaar 2022

Max Verstappen is in het verleden al twee keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar: in 2016, nadat hij de jongste Grand Prix-winnaar ooit was geworden, en in 2021, nadat hij als eerste Nederlander wereldkampioen in de Formule 1 was geworden. Vader Jos nam de onderscheiding vorig jaar in ontvangst. Nu hij met indrukwekkende cijfers - met vijftien zeges vestigde hij een nieuw record wat betreft het aantal overwinningen in een seizoen - voor de tweede keer wereldkampioen is geworden in de koningsklasse, heeft hij opnieuw een nominatie ontvangen voor de sportprijs.

Net als een jaar geleden dingt ook baanwielrenner Harry Lavreysen mee naar de titel Sportman van het Jaar. Hij werd dit jaar voor de derde keer wereldkampioen op de keirin en pakte voor de vierde keer de wereldtitel sprint. De derde genomineerde is langebaanschaatser Thomas Krol, die in het voorbije jaar olympisch en Europees kampioen werd op de 1.000 meter en wereldkampioen sprint.

Mocht Verstappen voor de derde keer uitgeroepen worden tot Sportman van het Jaar, komt hij op gelijke hoogte met zwemmer Pieter van den Hoogenband, die de Jaap Eden in 1999, 2000 en 2004 toegekend kreeg. Judoka Anton Geesink, schaatser Ard Schenk en turner Epke Zonderland werden vier keer tot beste sportman verkozen. Zij zijn met zijn drieën recordhouder.

Op woensdag 21 december wordt tijdens het Sportgala 2022 in AFAS Live in Amsterdam de winnaar bekendgemaakt. Die winnaar wordt bepaald aan de hand van een stemming onder Nederlandse topsporters en een vakjury. De mening van beide groepen weegt voor vijftig procent mee.

