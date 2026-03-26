De Formule 1 keert na een week rust terug op het circuit van Suzuka voor de Grand Prix van Japan. Voor Max Verstappen en Red Bull Racing biedt dat de kans om terug te slaan na een lastig weekend in China, waar Verstappen uiteindelijk geen punten scoorde.

Voor het raceweekend op Suzuka heeft de FIA wel een verandering doorgevoerd voor de kwalificatie, in de hoop dat het dan meer om pure performance draait en minder om het managen van de batterij. De coureurs mogen dan nog maar 8 megajoules aan energie terugwinnen, waar dat in Australië en China nog 9 megajoules was.

Verstappen weet nog niet of dit meteen het gewenste effect zal opleveren. "Ik heb dit niet in de simulator geoefend, dus ik kan je geen duidelijk antwoord geven", zegt Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Hiervoor gingen we in principe niet vol gas, dus ik hoop dat we nu wel dichter bij vol gas kunnen komen."

Max Verstappen hoopt dat de aanpassing voor de kwalificatie het gewenste effect oplevert. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ter voorbereiding op de race heeft Verstappen uiteraard wel meters gemaakt in de simulator om een gevoel te krijgen voor hoe de nieuwe F1-auto's zich op het bochtige circuit gedragen. Ten opzichte van vorig jaar merkte de viervoudig kampioen een groot verschil.

"Het voelt natuurlijk heel anders dan vorig jaar", merkt Verstappen op. "Maar dit is de realiteit waarin we nu zitten. Dat moet je op dit moment gewoon accepteren."

"Er is ook niet veel wat je dit jaar nog kunt veranderen. Ik hoop dat er volgend jaar grotere veranderingen komen", voegt de Red Bull-coureur toe. "Hoe het voelt? Het is gewoon anders. Jullie weten natuurlijk hoe ik hierover denk. Dat voelde ik ook al toen ik hier op de simulator reed. Die 8 megajoule helpt misschien een klein beetje, maar de basis blijft hetzelfde."

"Je moet nog steeds heel voorzichtig zijn met je gasgebruik. Dat is natuurlijk heel anders dan vroeger. Toen zat je echt op de limiet van wat de auto kon. Maar qua vermogen is dat op sommige plekken nu niet meer het geval."

Veel potentie

Verstappen heeft bij zijn kritiek op de F1-regels van 2026 meermaals benadrukt dat die mening losstaat van hoe competitief hij is. De RB22 is momenteel nog niet snel genoeg om voor de zeges te strijden, maar Verstappen ziet wel "veel potentie" in de auto. "We moeten alleen nog een paar dingen begrijpen die niet goed zijn gegaan, zeker in de vorige race."

"We moeten gewoon blijven werken en proberen race na race meer performance uit de auto te halen. En misschien is de korte pauze die we nu hebben een goed moment om alles nog eens goed te analyseren, zodat we sterker kunnen terugkomen in Miami", besluit Verstappen.