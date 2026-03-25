Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft maar weer eens gereageerd op de "onzinnige" geruchten dat Max Verstappen klaar is bij Red Bull Racing en hengelt naar een stoeltje bij het F1-team uit Brackley.
Toto Wolff, Mercedes
Foto door: Peter Fox
Zijn recente uitstapje naar de Nürburgring in een Mercedes-AMG GT3 van het officiële Mercedes-team Winward Racing en opmerkingen van F1-analisten als Jolyon Palmer hebben opnieuw de geruchten gevoed dat Max Verstappen weleens de overstap zou willen maken naar de zilverpijlen.
Dat team heeft in de Formule 1 het beste geanticipeerd op het nieuwe F1-reglement. De stal uit Brackley won de eerste twee races van het seizoen en ziet de concurrentie op een flinke achterstand worstelen. Ferrari komt nog een beetje in de buurt, maar met name McLaren en Red Bull Racing hebben hun zaakjes duidelijk nog niet op orde.
En dus draaite de geruchtenmachine weer op volle toeren. Het is niet voor het eerst dat de Nederlander in verband wordt gebracht met Mercedes. Teambaas Toto Wolff is er wel een beetje klaar mee. "Het verbazingwekkende is dat deze onzinnige geruchten nu al in maart de ronde doen", zei de 52-jarige Mercedes-chef tegen het Oostenrijkse oe24. "Het is al onzinnig genoeg dat we hier normaal gesproken pas in juli over hoeven te praten."
"Ik weet niet wie dit weer ter sprake heeft gebracht", vervolgde Wolff, die er vervolgens op wees dat hij met George Russell en Andrea Kimi Antonelli twee bewezen Grand Prix-winnaars in huis heeft. "We hebben twee coureurs met wie we langlopende, meerjarige contracten hebben. Ik ben ontzettend blij met hen beiden. Ze leveren allebei topprestaties, dus er is absoluut geen reden om zelfs maar een wijziging in de line-up of andere coureurs te overwegen. Ik zeg dit met het grootste respect voor Max."
Antonelli won in China zijn allereerste Grand Prix. De jonge Italiaan volgt Russell op de voet in het rijderskampioenschap dat dit jaar lijkt af te stevenen op een rechtstreeks duel tussen de twee Mercedes-piloten. Wolff vindt het echter nog te vroeg om Antonelli als titelkandidaat aan te merken. "We hebben in China een geweldig moment beleefd, maar er zullen ook weer races zijn waarin het minder goed gaat", nam Wolff zijn jonge talent in bescherming. "Dus het is veel te vroeg om daarover te praten. We hebben pas twee races gehad dit jaar en hij heeft die laatste gewonnen. We zitten in een perfecte positie met een ervaren coureur en een jonge coureur voor de toekomst – dat is een droomcombinatie."
