Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Formule 1
GP van Japan
Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

VLN
Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Japan
Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Vijf zaken om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Japan

Formule 1
GP van Japan
Vijf zaken om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Japan

Vraag van de week: Hoe lang zal de huidige crisis bij Aston Martin duren?

Formule 1
GP van Japan
Vraag van de week: Hoe lang zal de huidige crisis bij Aston Martin duren?

Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Formule 1
GP van Japan
Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

Formule 1
GP van Japan
Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot
Formule 1 GP van Japan

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft maar weer eens gereageerd op de "onzinnige" geruchten dat Max Verstappen klaar is bij Red Bull Racing en hengelt naar een stoeltje bij het F1-team uit Brackley.

Mike Mulder
Mike Mulder
Gepubliceerd:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Foto door: Peter Fox

Zijn recente uitstapje naar de Nürburgring in een Mercedes-AMG GT3 van het officiële Mercedes-team Winward Racing en opmerkingen van F1-analisten als Jolyon Palmer hebben opnieuw de geruchten gevoed dat Max Verstappen weleens de overstap zou willen maken naar de zilverpijlen.

Dat team heeft in de Formule 1 het beste geanticipeerd op het nieuwe F1-reglement. De stal uit Brackley won de eerste twee races van het seizoen en ziet de concurrentie op een flinke achterstand worstelen. Ferrari komt nog een beetje in de buurt, maar met name McLaren en Red Bull Racing hebben hun zaakjes duidelijk nog niet op orde.

Lees ook:

En dus draaite de geruchtenmachine weer op volle toeren. Het is niet voor het eerst dat de Nederlander in verband wordt gebracht met Mercedes. Teambaas Toto Wolff is er wel een beetje klaar mee. "Het verbazingwekkende is dat deze onzinnige geruchten nu al in maart de ronde doen", zei de 52-jarige Mercedes-chef tegen het Oostenrijkse oe24. "Het is al onzinnig genoeg dat we hier normaal gesproken pas in juli over hoeven te praten."

"Ik weet niet wie dit weer ter sprake heeft gebracht", vervolgde Wolff, die er vervolgens op wees dat hij met George Russell en Andrea Kimi Antonelli twee bewezen Grand Prix-winnaars in huis heeft. "We hebben twee coureurs met wie we langlopende, meerjarige contracten hebben. Ik ben ontzettend blij met hen beiden. Ze leveren allebei topprestaties, dus er is absoluut geen reden om zelfs maar een wijziging in de line-up of andere coureurs te overwegen. Ik zeg dit met het grootste respect voor Max."

Antonelli won in China zijn allereerste Grand Prix. De jonge Italiaan volgt Russell op de voet in het rijderskampioenschap dat dit jaar lijkt af te stevenen op een rechtstreeks duel tussen de twee Mercedes-piloten. Wolff vindt het echter nog te vroeg om Antonelli als titelkandidaat aan te merken. "We hebben in China een geweldig moment beleefd, maar er zullen ook weer races zijn waarin het minder goed gaat", nam Wolff zijn jonge talent in bescherming. "Dus het is veel te vroeg om daarover te praten. We hebben pas twee races gehad dit jaar en hij heeft die laatste gewonnen. We zitten in een perfecte positie met een ervaren coureur en een jonge coureur voor de toekomst – dat is een droomcombinatie."

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Formule 1
GP van Japan
Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

VLN
Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Japan
Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas
Vorig artikel Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

Formule 1
Formule 1
Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1
Meer van
Max Verstappen

Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Verstappen rijdt Super GT-test op Fuji voor Red Bull-contentshoot

Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Palmer: "Max Verstappen gaat zeker het gesprek aan met Mercedes"

Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
Meer van
Red Bull Racing

Marko houdt hoop voor Red Bull en Max Verstappen: "Alles is nog mogelijk"

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Marko houdt hoop voor Red Bull en Max Verstappen: "Alles is nog mogelijk"

Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Formule 1
Formule 1
Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Japan
Door Ronald Vording
Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026
Bekijk meer