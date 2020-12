Achter de schermen: Wat te verwachten van nieuwe Verstappen-docu?

In het Belgische Maaseik kijkt een man met zelf 107 Grands Prix achter zijn naam naar de televisie. Drinken op tafel, telefoon erbij voor de livetiming. Niet veel later doven de lichten en start de Mexicaanse Grand Prix van 2018. Verstappen junior ziet Lewis Hamilton even langszij komen, maar weet de leiding toch te behouden door diep in te remmen. "Verdomme, wat mooi hè. Dit is toch niet normaal joh", zegt Verstappen senior terwijl hij met vochtige ogen naar de aanwezige camera kijkt. Enkele ogenblikken daarvoor had Jos zijn zoon zelf nog aan de lijn en drukte hij hem op het hart scherp en bovenal voorzichtig te zijn, want ja F1 blijft gevaarlijk.

Kijkje achter de schermen en nieuwe details

De huiskamersessie in Maaseik levert een aardige scene op, maar is niet bepaald de enige plek waar de doorsnee F1-kijker normaal niet binnenkomt maar door de documentaire toch wel even mag meekijken. Wat te denken van Verstappens verjaarsfeestje in een privéjet met Daniel Ricciardo, een blik achter de schermen bij Red Bull voor de race of natuurlijk bij Verstappen thuis in Monaco? Normaal allemaal gesloten deuren, maar dankzij documentairemaker Nick Hoedeman eventjes niet. Het moet tezamen een completer beeld geven van de sporter, maar zeker ook van de mens Max Verstappen. Op het eerste oog lijkt dit behoorlijk gelukt.

Dergelijke beelden worden bovendien afgewisseld met verhalen van onder meer Max zelf, Jos, moeder Sophie Kumpen en natuurlijk Red Bull-topadviseur Helmut Marko. Het zorgt naast de nodige afwisseling ook voor interessante anekdotes. Nieuwe details ook, die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen en zelfs voor echte kenners van toegevoegde waarde zijn. Hoe had Red Bull het traject bijvoorbeeld voor Verstappen uitgestippeld zonder die befaamde promotie voor de Spaanse GP van 2016? En hoe verliep de strijd tussen verschillende teams om zijn handtekening nog voor het F1-debuut, met daarbij ook een rolletje voor Mercedes? Allemaal vragen waar terloops antwoord op komt in de documentaire.

Waarom nu een documentaire over Verstappen?

Leuk voor de kijker natuurlijk, maar waarom eigenlijk zo'n documentaire over een jongen wiens leven toch al in de schijnwerpers staat? "Het is eigenlijk een beetje zo gegroeid", legt manager Raymond Vermeulen in gesprek met Motorsport.com Nederland uit. "Mensen zeiden tegen ons ‘je moet het nu wel filmen’. Als het dadelijk allemaal gebeurt, dan kunnen we niet meer met terugwerkende kracht dingen opnemen. Dat klopt als een bus, dus we hebben het intern besproken en gezegd laten we het dan maar doen." Dat 'laten we het maar doen' betekende in de praktijk dat het team van regisseur Hoedeman meerdere jaren meeliep met Verstappen en zijn entourage en talloze interviews afnam.

Het eindproduct is natuurlijk zorgvuldig samengesteld, is het daardoor een goednieuwsshow zonder rafelrandjes geworden? "Nee. Ik denk dat het heel puur is wat je ziet, ook in zijn privéleven", reageert Vermeulen. "Als het gaat schuren, kan een camera erbij niet altijd gewenst zijn. We hebben na afloop natuurlijk nog gekeken wat er wel en niet in zou moeten, maar in principe hebben ze [het documentaire-team] volkomen de eigen creatieve hand en de regie gehad." Vermeulen is dan ook erg te spreken over het resultaat. "Ik denk dat het uniek is dat mensen nu een kijkje in de keuken krijgen en echt kunnen zien hoe Max leeft en werkt."

Jos Verstappen: "Mooi, maar soms best confronterend"

Dat inkijkje leidt vanzelfsprekend tot mooie momenten zoals bij het geslaagde Red Bull-debuut in 2016, maar ook tot iets rauwere episodes. "Het was soms best confronterend om te zien", voegt Jos Verstappen tegenover Motorsport.com Nederland toe. De 'vader van' krijgt in de documentaire namelijk ook van mensen hoe zich heen te horen hoe zij de - soms harde - begeleiding van Max hebben gezien en ervaren. "Ik hoorde van vrienden van mij hoe ze op bepaalde momenten over mij dachten. Bij het zien van die beelden moest ik toch wel even slikken, dat raakte mij. Soms was het confronterend. Bijvoorbeeld dat ik redelijk fel was en dat het op mijn manier moest gebeuren. Op dat moment zelf sta je daar niet helemaal bij stil, maar nu hoor je hen dat zeggen. Dan denk ik wel even 'verdorie, was het echt zo erg'?"

"Er zitten zeker dingen in, vooral in het derde deel, waarvan je denkt 'had dat er nou wel in gemoeten?' Maar uiteindelijk is het zoals het is en mogen de mensen dat ook best zien", vervolgt de voormalig F1-coureur. "Je ziet ook heel veel uit het privéleven van Max. Dat was voor mij wel even wennen, maar op zich wel apart en heel mooi." Geeft deze documentaire voor de doorsnee F1-kijker dan ook een ander beeld van Max? "Dat zou zomaar eens kunnen", grijnst Jos. Hoe? Daarvoor is er volgens de leermeester maar één remedie: de documentaire kijken. "Zeker als je alle drie de delen achter elkaar ziet, geeft het een aardig beeld. We hebben al meerdere mensen naar deze documentaire laten kijken en die waren allemaal enthousiast, dus ik ben benieuwd wat het grote publiek ervan vindt..."