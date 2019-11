Verstappen denkt dichter bij titelwinnende auto dan ooit te zijn

“Ja, dat denk ik wel, ook als ik kijk naar de plannen voor volgend jaar”, liet de Nederlander desgevraagd weten tijdens de officiële persconferentie in Abu Dhabi, waar dit weekend een einde komt aan het Formule 1-seizoen 2019. “Maar we moeten natuurlijk nog wel afwachten om te zien waar de anderen mee op de proppen komen. We willen echter voor de titel vechten en zullen alles geven wat we hebben om volgend jaar meteen vanaf het begin competitief te zijn.”

Red Bull worstelde aan het begin van het seizoen met het chassis, waardoor de auto lastiger in balans te brengen was. Met de komst van een nieuwe voorvleugel in Oostenrijk was dit rechtgezet en werd meteen de eerste overwinning met Honda behaald. Verstappen vindt het lastig te zeggen of het eerste jaar met de Japanse motorleverancier zijn verwachtingen heeft overtroffen. “Dat weet ik niet, maar het was wel erg veelbelovend, we hebben een paar goede resultaten behaald”, blikte de Limburger terug. “Betrouwbaarheid was voor mij ook erg belangrijk, en op dat vlak zag het er gedurende het hele seizoen heel goed uit, en hetzelfde kan worden gezegd over de progressie die met de motor is geboekt. Dat gaat allemaal erg goed, maar we willen altijd meer. We zullen nooit helemaal tevreden zijn met hoe het gaat, maar ik denk dat we een goede basis hebben voor volgend jaar. We hebben dit jaar veel geleerd en ik ben optimistisch dat we het nieuwe seizoen op een positieve manier kunnen beginnen.”

Verstappen gaf in Brazilië aan het seizoen graag op de derde plaats in het kampioenschap te willen afsluiten. Met zijn imposante zege op Interlagos nam hij de derde positie in de WK-stand over van Ferrari-rivaal Charles Leclerc en geniet hij bovendien een voorsprong van elf punten op de Monegask, die uitviel in Brazilië na een dramatisch moment met teamgenoot Sebastian Vettel. “Ik denk dat derde altijd leuker is dan wanneer je vierde of vijfde wordt", vindt Verstappen nog steeds, om daar wel als kanttekening bij te plaatsen: "Maar als ik over twintig jaar terug zou kijken hierop en zou zien dat ik derde ben geworden in het kampioenschap, zou ik daar niet heel enthousiast over zijn. We doen allemaal mee om te winnen en om voor de titel te vechten. Het zou dus aardig zijn om na dit weekend derde te staan, maar ik denk niet dat ik er over twintig jaar nog erg warm van word.”

