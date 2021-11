Verstappen onthult speciaal helmontwerp voor Braziliaanse GP

Nadat hij in zijn eerste Formule 1-jaren met een grotendeels blauwe helm aan de start verscheen, rijdt Max Verstappen de afgelopen seizoenen de meeste races met een grotendeels witte helm. Wel houdt de Red Bull Racing-coureur ervan om zo nu en dan een speciaal ontwerp mee te brengen naar een race. Zo reed hij dit jaar tijdens de Grands Prix in Oostenrijk met een helm die iets meer geel bevatte, stapte hij voor de Belgische GP over naar een oranje helm en kwam de Nederlandse driekleur nadrukkelijker naar voren in het ontwerp voor de Dutch Grand Prix.

Ook tijdens de Grand Prix van Brazilië hoeven de fans van Verstappen niet te zoeken naar de Red Bull RB16B met een witte helm. De Nederlander heeft een totaal ander ontwerp laten maken voor de race op Interlagos, waarmee hij een artistiek eerbetoon brengt aan de liefde die er in Brazilië is voor de Formule 1. De witte basis is volledig achterwege gelaten en vervangen door een donkerblauwe basis met gele, groene, lichtblauwe en witte vormpjes. De gebruikelijke rode accenten en de rode leeuw op de helm zijn voor de gelegenheid groen en geel.

“De helm heeft best wel wat meer kleur gekregen en is ook iets drukker dan de helm die ik normaal draag”, vertelde Verstappen in een video waarin hij de helm presenteert. “Natuurlijk heb ik een beetje de kleuren van de [Braziliaanse] vlag aangehouden en ook zit er een soort van carnavalsthema in. Hij is dus redelijk druk, maar ik denk wel dat die mooi geworden is. De leeuw bovenop de helm heeft een andere kleur gekregen en de binnenkant is groen. Het is een leuk ontwerp geworden en ik hoop dat hij er ook goed uitziet op het circuit.”